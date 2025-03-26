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Новости Фото В Харькове обстреляли автобусы
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Неизвестные обстреляли два автобуса в Харькове: открыто производство по факту хулиганства. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 марта вечером неизвестные обстреляли два автобуса в Салтовском районе Харькова: следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковщины.

Как обстреляли автобусы?

"Полиция расследует обстоятельства стрельбы, произошедшей 25 марта в Салтовском районе города. Неизвестные произвели несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, в транспортных средствах были разбиты стекла. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства.

в Салтовском районе Харькова обстреляли автобусы
в Салтовском районе Харькова обстреляли автобусы

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к правонарушению, и привлечения их к ответственности.

Автор: 

стрельба (3251) Харьков (7450) автобус (95) Харьковская область (685) Харьковский район (193)


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********* це коли насрав під відділком поліції
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26.03.2025 10:39 Ответить
А це Замах на вбивство, скоєний групою осіб, пошкодження майна, теракт
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26.03.2025 10:41 Ответить
А тут що, вже не агенти *уйла?
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26.03.2025 10:47 Ответить
Тут поліція обісралася - бо озброєнні і можуть вбити - то просто "***********"...
А як простий народ - то терористи - рашаагенти - і т.д.
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26.03.2025 13:58 Ответить
жлоби-дебіли-какаразніци невиліковні, навіть під бомбами кацапів...
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26.03.2025 11:19 Ответить
генофонд балуется
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26.03.2025 11:38 Ответить
 
 