Неизвестные обстреляли два автобуса в Харькове: открыто производство по факту хулиганства. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 марта вечером неизвестные обстреляли два автобуса в Салтовском районе Харькова: следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковщины.

Как обстреляли автобусы?

"Полиция расследует обстоятельства стрельбы, произошедшей 25 марта в Салтовском районе города. Неизвестные произвели несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, в транспортных средствах были разбиты стекла. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства.





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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к правонарушению, и привлечения их к ответственности.