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Новости Фото Стрельба в офисе Киева
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Мужчина устроил стрельбу в офисе Киева, а после побега совершил самоубийство на мосту, - полиция. ФОТО

В четверг, 20 марта, мужчина устроил стрельбу в офисном здании в Подольском районе Киева, а после того совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.

Об этом сообщила столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили информацию о стрельбе примерно в 13:00 20 марта. На место происшествия немедленно выехали полицейские.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", - говорится в сообщении.

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В офисе нашли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок бросил, когда убегал.

В дальнейшем он на машине доехал до одного из мостов Киева, вышел из машины и совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства. Правовую квалификацию инцидента еще не предоставили.

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В ГСЧС Киев сообщили, что спасатели достали тело мужчины из Днепра

"20 марта в 13:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек, вероятно, прыгнул с Северного моста. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, а після втечі вчинив самогубство на мостуУ Києві чоловік влаштував стрілянину та вчинив самогубство: деталі
У Києві чоловік влаштував стрілянину та вчинив самогубство: деталі
У Києві чоловік влаштував стрілянину та вчинив самогубство: деталі

Автор: 

Киев (25499) Нацполиция (16442) самоубийство (997) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+8
Ні не буде . Зараз багато списаних по інвалідності після поранень , по віку , і що всі агресивні ненормальні ? Воїни повертаються в цивільне життя до родин , проходять реабілітацію , живуть нормальним життям .
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20.03.2025 18:27
+7
якогось чолов'ягу кинули на гроші?
жіночка, головний бухгалтер?
населення в критичному стані, на грані соціального вибуху.
нерви в гімно....
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20.03.2025 17:55
+5
Смішно козі
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20.03.2025 18:38
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якогось чолов'ягу кинули на гроші?
жіночка, головний бухгалтер?
населення в критичному стані, на грані соціального вибуху.
нерви в гімно....
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20.03.2025 17:55 Ответить
А мне кажеться, тут замешана любовь. Вот была у меня одна, имя называть не буду, так вот любила меня безмерно, готова была за меня и в огонь и в воду...
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20.03.2025 23:01 Ответить
Ні не буде . Зараз багато списаних по інвалідності після поранень , по віку , і що всі агресивні ненормальні ? Воїни повертаються в цивільне життя до родин , проходять реабілітацію , живуть нормальним життям .
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20.03.2025 18:27 Ответить
Не так страшна война,как её последствия.Дачно ещё кто то сказал...
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20.03.2025 19:12 Ответить
Труба будет не нам,простым работягам и цивильним,а сами знаете кому...цензура не спит банят.
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20.03.2025 19:21 Ответить
бухгалтерша довела до сказу сісадміна
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20.03.2025 18:24 Ответить
Тупо как то самоубился,ну решил так решил- сначала разберись со всеми кто когда то обидел,а потом самоубивайся...
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20.03.2025 19:17 Ответить
Кризові ситуації у всіх по різному проходять. Он взяти підлітків - хтось написав щось погане або дівка відшила і все, світло померкло і ніякого виходу. І це не від тупості - реально в голові в людини, що немає виходу, немає альтернатив і таке інше
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20.03.2025 19:20 Ответить
Когда человеку уже нечего терять,он самый опасный,а пока есть что он смирный...штрафы платит,не доедает надеется ТЦК отстанит после первого штрафа,наивный...
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20.03.2025 19:25 Ответить
Смішно козі
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20.03.2025 18:38 Ответить
Розкажеш завтра у своєму 5 класі - всі посміються
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20.03.2025 18:47 Ответить
Мають бути дуже серйозні причини, щоб піти на стрілянину звичайній людині. І вже тим більше понад - щоб вчинити самогубство
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20.03.2025 18:48 Ответить
на одного идиота меньше
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20.03.2025 19:09 Ответить
Дебіл. Краще б кацапа вбив
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20.03.2025 20:29 Ответить
мутна історія. схоже хтось пішов на підвищення... йдеться не про компанію.
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21.03.2025 01:00 Ответить
Любов, любов, а щоб ти здохла...
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21.03.2025 08:31 Ответить
 
 