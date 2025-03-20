Мужчина устроил стрельбу в офисе Киева, а после побега совершил самоубийство на мосту, - полиция. ФОТО

В четверг, 20 марта, мужчина устроил стрельбу в офисном здании в Подольском районе Киева, а после того совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.

Об этом сообщила столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили информацию о стрельбе примерно в 13:00 20 марта. На место происшествия немедленно выехали полицейские.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина ранил из травматического оружия военного ТЦК в Кременчуге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В офисе нашли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок бросил, когда убегал.

В дальнейшем он на машине доехал до одного из мостов Киева, вышел из машины и совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства. Правовую квалификацию инцидента еще не предоставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина совершил самоубийство в камере временного содержания во Львове: полиция проводит расследование

В ГСЧС Киев сообщили, что спасатели достали тело мужчины из Днепра

"20 марта в 13:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек, вероятно, прыгнул с Северного моста. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.





