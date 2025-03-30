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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Два человека пострадали в результате вражеского обстрела Купянска. ФОТО

Российские войска атаковали Купянск на Харьковщине, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских ударов вспыхнул частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 м².

Обстрел Купянска

Ранения получили 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Также в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом.

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.

Автор: 

обстрел (26982) Харьковская область (734) Купянский район (147) Купянск (619)


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