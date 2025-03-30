Два человека пострадали в результате вражеского обстрела Купянска. ФОТО
Российские войска атаковали Купянск на Харьковщине, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеских ударов вспыхнул частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 м².
Ранения получили 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.
Также в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.
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