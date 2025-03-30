В результате вражеских обстрелов на Днепроптеровщине ранен человек, повреждены дома, медучреждение, машины. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 30 марта, российские захватчики обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Из-за вражеских обстрелов есть пострадавший и повреждения.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Никопольщину россияне атаковали fpv-дронами и тяжелой артиллерией. Досталось райцентру, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадам.

"Во время одного из обстрелов в Никополе пострадал 41-летний мужчина. Он остается под наблюдением врачей", - рассказал чиновник.

Всего из-за российских обстрелов в районе повреждены инфраструктура, пятиэтажка, 5 частных домов, две хозяйственные постройки, магазин, спортзал и 6 автомобилей.

Новопавловскую, Великомихайловскую и Межевскую громады, что на Синельниковщине, враг атаковал КАБами. Разрушены два многоквартирных дома, а еще частные, разбиты медучреждение и хозяйственное сооружение.

Обошлось без пострадавших.

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