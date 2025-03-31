Сутки на Харьковщине: обстрелы Купянска, ночные удары по Харькову. ФОТО

В ночь на 31 марта россияне нанесли шесть ударов по Харькову - все удары пришлись на Киевский район

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

С 2 ночи 31 марта россияне атаковали Харьков "шахедами". Около 02:29 зафиксировано попадание БпЛА "Шахед" в здание цеха. Повреждено остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля. Пострадало 3 человека

Около 05:03 два "шахеда" попали в крышу производственного здания и в складское здание, с последующим возгоранием.





Также утром 31 марта в результате попадания БпЛА "Шахед" в Дергачах возникло возгорание травы на площади 2500 м.кв.

В течение 30 марта враг обстреливал Купянск. В 18:30 в результате попадания КАБ в пятиэтажный жилой дом возникло возгорание автомобиля. Также повреждены 5 автомобилей. Пострадали 2 мужчины и 3 женщины. Они госпитализированы в больницу.

Днем оккупанты обстреляли территорию кладбища. Также повреждены частные дома.

После обеда зафиксировано попадание БпЛА (предварительно "Молния") в открытую территорию.

Утром Купянск также был атакован БпЛА (предварительно FPV), попадание в открытую территорию.

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