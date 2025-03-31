Рашисты ударили по Купянску из РСЗО: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска атаковали Купянск на Харьковщине из реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, ранения различной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина", - отметил глава области.
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