Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БпЛА: ранены 4 человека, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 5 апреля российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и БпЛА Днепропетровскую область: пострадали Никопольщина, Синельниковский район, Зеленодольская громада на Криворожье. Ранены четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
- В течение дня агрессор бил по Никопольщине тяжелой артиллерией и БпЛА. Ударил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Ранен 46-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении. Повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, по 3 частных и многоэтажных дома, хозяйственная постройка, авто.
- По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, российская армия ударила беспилотником. Люди невредимы.
- На Синельниковщине, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБом, пострадали три человека. Кроме мальчика и женщины, 68-летний мужчина. Разбиты 18 домов и амбулатория.
- На Межевскую громаду агрессор направил БПЛА. Изуродован частный дом.
Напомним, 7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие вчерашних террористических атак РФ на город.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 74 пострадавших.
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Псамметих II
показать весь комментарий05.04.2025 21:17 Ответить Мне нравится 1
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