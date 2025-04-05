РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
689 1

Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БпЛА: ранены 4 человека, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 5 апреля российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и БпЛА Днепропетровскую область: пострадали Никопольщина, Синельниковский район, Зеленодольская громада на Криворожье. Ранены четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

  • В течение дня агрессор бил по Никопольщине тяжелой артиллерией и БпЛА. Ударил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Ранен 46-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении. Повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, по 3 частных и многоэтажных дома, хозяйственная постройка, авто.
  • По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, российская армия ударила беспилотником. Люди невредимы.
  • На Синельниковщине, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБом, пострадали три человека. Кроме мальчика и женщины, 68-летний мужчина. Разбиты 18 домов и амбулатория.
  • На Межевскую громаду агрессор направил БПЛА. Изуродован частный дом.

Смотрите также: Войска РФ атаковали Никопольщину и Синельниковщину: трое раненых, повреждены дома, коммунальное предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля
Обстрел Никопольщины 5 апреля

Напомним, 7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие вчерашних террористических атак РФ на город.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 74 пострадавших.

Автор: 

Днепропетровская область (3933) Никопольский район (182) Синельниковский район (44)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каждый день е.ба.ная русня обстреливает Украину а Тампон и его команда что то предъявляют Украине
показать весь комментарий
05.04.2025 21:17 Ответить
 
 