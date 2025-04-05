Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БпЛА: ранены 4 человека, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 5 апреля российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и БпЛА Днепропетровскую область: пострадали Никопольщина, Синельниковский район, Зеленодольская громада на Криворожье. Ранены четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В течение дня агрессор бил по Никопольщине тяжелой артиллерией и БпЛА. Ударил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Ранен 46-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении. Повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, по 3 частных и многоэтажных дома, хозяйственная постройка, авто.

По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, российская армия ударила беспилотником. Люди невредимы.

На Синельниковщине, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБом, пострадали три человека. Кроме мальчика и женщины, 68-летний мужчина. Разбиты 18 домов и амбулатория.

На Межевскую громаду агрессор направил БПЛА. Изуродован частный дом.

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Напомним, 7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие вчерашних террористических атак РФ на город.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 74 пострадавших.