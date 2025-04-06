Атака "шахедов" на Николаев: спасатели укротили пожары и показали последствия обстрела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На исходе суток 5 апреля российские захватчики попали дронами в жилой квартал Николаева. Спасатели уже потушили пожары, которые возникли в результате российской атаки.
Об этом сообщает ГСЧС, публикуя фото последствий российской атаки, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером враги в очередной раз прибегли к привычному для них террору гражданских: направили дроны в частный жилой сектор Николаева. В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье в котором, к счастью, не было людей. Пожарные укротили пожар площадью 30 кв. м.", - рассказали спасатели.
По другому адресу произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением, его также спасатели потушили.
В ГСЧС отметили, что на данный момент известно о трех пострадавших женщинах, о чем ранее сообщали местные власти.
Повреждены жилые дома и автомобили.
Ранее сообщалось, что в Николаеве прогремели взрывы - враг атаковал дронами, есть раненые.
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