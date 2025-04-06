Рашисты ударили КАБом по Купянску: повреждена многоэтажка. ФОТО

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты ударили КАБом по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский снаряд попал в многоэтажный дом.

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Информация о пострадавших уточняется.