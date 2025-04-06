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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Рашисты ударили КАБом по Купянску: повреждена многоэтажка. ФОТО

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты ударили КАБом по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский снаряд попал в многоэтажный дом.

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удар по Купянску

Информация о пострадавших уточняется.

Автор: 

обстрел (27057) КАБ (354) Харьковская область (753) Купянский район (154) Купянск (625)


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кацапский ***** брысь под шконку
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06.04.2025 07:15 Ответить
кацапский ***** брысь под шконку
хорошего кацапья не было нет и не будет хороший кацап только дохлый кацап
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06.04.2025 07:17 Ответить
кацапська пі@арастична нечисть
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06.04.2025 07:19 Ответить
 
 