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Рашисты ударили КАБом по Купянску: повреждена многоэтажка. ФОТО
В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты ударили КАБом по Купянску Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вражеский снаряд попал в многоэтажный дом.
Информация о пострадавших уточняется.
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хорошего кацапья не было нет и не будет хороший кацап только дохлый кацап