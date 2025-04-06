Сутки на Донетчине: под огнем - Покровск, Константиновка и Сиверск. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 5 апреля 2025 года, войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Покровский район
В Покровске повреждено складское помещение. В Малиновке Гродовской громады разрушен дом.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и линия электропередач; в Иванополье поврежден дом. В Старой Николаевке и Заре Ильиновской громады повреждено 19 объектов. В Тихоновке Николаевской громады ранен человек.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 многоэтажки.
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