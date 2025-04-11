Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали КАБами Купянск, дронами - Изюм. Пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Изюмский, Богодуховский и Купянский районы. Против мирного населения россияне применяли управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня, БПЛА, FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области и ГСЧС Украины.

Вражескими ударами повреждены многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение, здание детского сада, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили.

Российская авиация сбросила авиабомбы на Купянск. Один из КАБов попал во двор частного домовладения, повредив жилой дом. Получили ранения 62-летний мужчина и 74-летняя женщина. Возник пожар.

Также повреждено здание медицинского учреждения, гаражи и автомобили. Пострадал 61-летний мужчина.

В городе Изюм БпЛА попал в открытую местность. Повреждено здание пожарно-спасательной части и частный дом напротив. 49-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Также в течение суток под вражескими ударами оказались Великобурлукская, Золочиская и Кондрашевская громады Купянского района.

В селе Боровая Изюмского района в результате попадания КАБ в землю, горело дерево на площади 2 м.кв., повреждены два двухэтажных жилых дома, два здания детского сада (предварительно были уже повреждены), автомобиль "скорой".

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