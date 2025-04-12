Враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. ФОТОрепортаж
Вечером и ночью защитники российские захватчики атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Силы обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки в Днепре и в Павлоградском районе повреждены частные дома и фермерское хозяйство.
Также вечером оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Целили по райцентру и Марганецкой громаде. К счастью, никто не пострадал.
Атаковали дроном и Синельниковский район. Повреждена линия электропередачи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий12.04.2025 09:26 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль