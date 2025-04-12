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Враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. ФОТОрепортаж

Шахеды атаковали Днепропетровскую область

Вечером и ночью защитники российские захватчики атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Силы обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки в Днепре и в Павлоградском районе повреждены частные дома и фермерское хозяйство.

Также вечером оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Целили по райцентру и Марганецкой громаде. К счастью, никто не пострадал.

Атаковали дроном и Синельниковский район. Повреждена линия электропередачи.

Также смотрите: Удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 9. ФОТО

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

беспилотник (3585) Днепр (4417) обстрел (27093) Днепропетровская область (3942) Днепровский район (76) Никопольский район (185) Павлоградский район (13)


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12.04.2025 09:26 Ответить
 
 