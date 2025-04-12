Враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. ФОТОрепортаж

Вечером и ночью защитники российские захватчики атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Силы обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки в Днепре и в Павлоградском районе повреждены частные дома и фермерское хозяйство.

Также вечером оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Целили по райцентру и Марганецкой громаде. К счастью, никто не пострадал.

Атаковали дроном и Синельниковский район. Повреждена линия электропередачи.

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