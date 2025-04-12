Оккупанты совершили 447 атак на Запорожскую область за сутки. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские военные нанесли 447 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты применяли для ударов по населенным пунктам Запорожья авиацию, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
Таким образом, войска РФ:
- совершили 4 авиационных удара по Гуляйполю.
- 282 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Каменское, Степное, Лобковое, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Новоданиловку, Новодаровку и Щербаки.
- 153 артудара нанесены по территории Новояковлевки, Степного, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Сообщается, что поступило 7 сообщений о повреждении частных домов и автомобилей.
В ГУ Нацполиции в Запорожской области показали последствия вражеских атак.
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