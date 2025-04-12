Последствия вражеской атаки на Харьков и пригород: четверо пострадавших, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Сегодня утром, 12 апреля, российские войска нанесли удары по Харькову и пригороду, в результате чего пострадали четыре человека, есть разрушения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 6:50 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по с. Слатино Харьковского района. Два КАБа попали по частному жилому сектору: повреждения получили, по меньшей мере, семь частных домов.



Из-под завалов домовладения спасатели деблокировали 68-летнего мужчину. Он получил травмы, сейчас он в стабильном состоянии. Еще двое мужчин получили осколочные ранения.

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Также сегодня ориентировочно в 4:10 вражеские ударные БПЛА атаковали предприятие в Немышлянском районе г. Харькова. Ранен 57-летний охранник.









