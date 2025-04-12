Два надувных круга и одно весло: киевлянин и винничанин пытались переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда с помощью технических средств наблюдения своевременно обнаружили попытку незаконного пересечения государственной границы двумя нарушителями на надувных кругах.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Так, пограничники ночью зафиксировали движение двух человек, которые пытались пересечь реку Днестр вплавь и добраться до берега Молдовы, "вооружившись" надувными кругами и веслом.

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"Двое мужчин, жители Киева и Винницкой области, сознательно пошли на нарушение закона, рискуя при этом своей жизнью. Поскольку холодная вода, течение и ночное время суток могли привести к фатальным последствиям. Но заплыв был коротким: пограничный наряд оперативно задержал обоих правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как рассказали задержанные, надувные круги для тюбинга они приобрели в Виннице, маршрут своего движения проложили самостоятельно, самодельное весло нашли по дороге. Заплыв решили осуществить ночью, поскольку надеялись, что пограничники их не заметят.

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Отмечается, что мужчины привлечены к административной ответственности.