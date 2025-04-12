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Новости Фото Задержание нарушителей границы
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Два надувных круга и одно весло: киевлянин и винничанин пытались переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда с помощью технических средств наблюдения своевременно обнаружили попытку незаконного пересечения государственной границы двумя нарушителями на надувных кругах.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Так, пограничники ночью зафиксировали движение двух человек, которые пытались пересечь реку Днестр вплавь и добраться до берега Молдовы, "вооружившись" надувными кругами и веслом.

Также смотрите: За $6000 в Словакию: на Закарпатье задержан 78-летний проводник уклонистов, - ГПСУ. ФОТО

"Двое мужчин, жители Киева и Винницкой области, сознательно пошли на нарушение закона, рискуя при этом своей жизнью. Поскольку холодная вода, течение и ночное время суток могли привести к фатальным последствиям. Но заплыв был коротким: пограничный наряд оперативно задержал обоих правонарушителей", - говорится в сообщении.

Нарушители границы на надувных кругах

Как рассказали задержанные, надувные круги для тюбинга они приобрели в Виннице, маршрут своего движения проложили самостоятельно, самодельное весло нашли по дороге. Заплыв решили осуществить ночью, поскольку надеялись, что пограничники их не заметят.

Также смотрите: На резиновой лодке за $21 000 в Молдову: задержаны трое нарушителей границы на Кучурганском лимане, - ГПСУ. ФОТО

Отмечается, что мужчины привлечены к административной ответственности.

Автор: 

Госпогранслужба (6417) граница (5268) Молдова (1870) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+23
Ніхто не втече з країни мрій!
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12.04.2025 12:28
+21
От негідники! Для нормальних громадян є стільки методів - проїхати через кордон в супроводі працівників есбеу, оформити залізну фейкову інвалідність (яку неможливо зняти всіма потугами Українського Закону), влаштуватися в елітну київську бригаду сапером, нарешті стати бородатим вісником ютубного патріотизму і мати бронь. А ці сцикуняри попхалися на надувних кругах через річку - зневажаю!
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12.04.2025 12:44
+20
Ось де розвіддрони з тепловізійними камерами "працюють".
Західна лінія фронту.
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12.04.2025 12:40
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Ніхто не втече з країни мрій!
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12.04.2025 12:28 Ответить
обирати Величного ЗЄ Гудвіна і жити в ЗЄльоной "країні мрій" вони хотіли, а вмирати за неї стало в облом

"Іхтіандри буєві" !

.
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12.04.2025 13:10 Ответить
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12.04.2025 13:29 Ответить
Придбали б ночви і чотири весла, то може й прорвались би!
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12.04.2025 12:29 Ответить
справжні поцріоти!
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12.04.2025 12:29 Ответить
попали , байдарочники *****
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12.04.2025 12:31 Ответить
Готові морпіхи!
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12.04.2025 12:34 Ответить
з такими "морвхами" і кацапів не треба

їх кар'єрна стеля - риття окопів під наглядом конвоїра

.
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12.04.2025 13:13 Ответить
Ось де розвіддрони з тепловізійними камерами "працюють".
Західна лінія фронту.
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12.04.2025 12:40 Ответить
Прикордонники знищили автомобіль, уразили чотири позиції ворога та живу силу противника
Це там же?
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12.04.2025 12:43 Ответить
Глибоко ешелонована оборона. Прикордонні райони, прикордонні зони, СБУ, поліція, прикордонники, артилеристи, безпілотні системи різних зразків, завжди в повітрі, датчики, сенсори, мінні поля.
Щоб орки не наважились напасти з Польщі, Румунії, Молдови...
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12.04.2025 14:43 Ответить
От негідники! Для нормальних громадян є стільки методів - проїхати через кордон в супроводі працівників есбеу, оформити залізну фейкову інвалідність (яку неможливо зняти всіма потугами Українського Закону), влаштуватися в елітну київську бригаду сапером, нарешті стати бородатим вісником ютубного патріотизму і мати бронь. А ці сцикуняри попхалися на надувних кругах через річку - зневажаю!
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12.04.2025 12:44 Ответить
Так, сцикуняри! І не треба робити з них хоробрих героїв, бо бач вони ж не сбушнкики і кинули "виклик" системі. Краще втопитись в калюжі але тільки не захищати своїх рідних? Зневажаю! Я б забрав їх резинові іграшки дітям і пустив - хай пливуть собі далі на той берег, ще б пару кілограм медалей причипив би до ніг!
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12.04.2025 15:14 Ответить
Правильно! Ви, до речі, де служите?
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12.04.2025 15:18 Ответить
Вже відслужив. А ви де?
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12.04.2025 15:25 Ответить
То ж там де й ви)
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12.04.2025 16:34 Ответить
надивившись сраного тік току і почитавши "патріотичні" телеграм - канали і не до такого дойдеш
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12.04.2025 12:47 Ответить
майже готові морпєхи .Semper fidelis!
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12.04.2025 12:50 Ответить
Як шо ти не бажаєш воювати у власній армії захищаючь свій дім з родиною та країну і не ідеш до лав СОУ ти все одно воюєшь цім небажаням но вже на боці ворога чим допомогаєщ загарбнику вбивати солдат СОУ та окуповувати Україну.
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12.04.2025 12:53 Ответить
Як шо ти вже старий зольдат та не бажаєш воювати у власній армії захищаючь свій дім з родиною та країну і не ідеш до лав СОУ ти все одно воюєшь цім небажаням но вже на боці ворога чим допомогаєщ загарбнику вбивати солдат СОУ та окуповувати Україну.
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12.04.2025 13:02 Ответить
Пердодить від правди, слимак?
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12.04.2025 13:05 Ответить
Обов'язок державу захищати, він колективний, тому ніхто не має морального права посилати інших на смерть, все можна застосувати і до тебе.

Так, як окрім образ нічого не згенеруєш, наперед напишу вийми х*й з рота заміни кацапську букву ьі, правильний такий
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12.04.2025 13:20 Ответить
Бачу слимака-ухілянта не тільки пердолить а ще і кор'ожить та трусить від правди.
Аквафреш тобі у руки та Тису на зустричь. Або Днестер.
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12.04.2025 14:11 Ответить
Та ты шо! ну тогда у нас прокуроры, мусора, депутаты, тцкашники, шапито 95, журнализды говномарафона, уже давно на стороне врага и не плохо себя чувствуют. Чем эти двое хуже? Тем что захотели убежать с концлагеря?
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12.04.2025 13:07 Ответить
1.Та то не я, то Бертольд Брехт.
2. Вони ВСІ однакові.
3. З твого концтабору Параші нема сенсу бігти то тавро "росіянін" у всіх вас на лобі.
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12.04.2025 13:14 Ответить
А музику яку на відео наклали? Мм, це ж напевно в ДПСУ ціла піар-команда, і всі дуже потрібні та корисні.
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12.04.2025 13:08 Ответить
Музика така як ніби в компутерній грі, де американці Окінаву беруть - відчувається сила духу!
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12.04.2025 13:12 Ответить
так дезертири Тису акі Окинаву брали
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12.04.2025 13:15 Ответить
Надо детям уже покупать круги на лето.. А то опять будет как в прошлом году - хер купишь в сезон..
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12.04.2025 13:15 Ответить
Самая защищённая граница Украины.
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12.04.2025 13:16 Ответить
Могилів-Подільський прикордонний загін не терпить конкурентів і самодіяльность!
Так і на одну зарплату жити прийдеться(
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12.04.2025 13:17 Ответить
Бачу що дронів, тепловізорів, техніки і особового складу на західному кордоні в достатку.
А от на східному кордоні чомусь не вистачає ні того, ні іншого...
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12.04.2025 13:25 Ответить
И давно ты уже на восточном фронте? В каком военкомате контракт подписал?
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12.04.2025 13:29 Ответить
То байрактари передали ухилянтам щоб воювали з ухилянтами. Прямо громадянська війна. І партизанщина.
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12.04.2025 14:33 Ответить
Ухилянти зловили людей, які просто хотіли вільно жити
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12.04.2025 13:31 Ответить
Жизнь без обязательств это прекрасно, но вот скажите когда вас на цепь посадят в ближайшем борделе, или на каком нибудь руднике, вы примите это как должное или как? Не будете ведь настаивать что кто то должен прервать свою вильную жизнь и пришел бы рисковать жизнью и здоровьем ради вашей дупы.
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13.04.2025 06:46 Ответить
Людина народжується по-замовчуванню вільною, й сама розпоряджається своїм життям. Ніхто не має права посилати її на смерть, під яким би патріотичним соусом це не подавали. Ніхто!
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13.04.2025 12:06 Ответить
Так , людина народжується і є вільною і сама розпоряджужться своїм життям аж до самого моменту аж до самого моменту як її садять на цепа. Потім вже не є вільною і робить те що їй кажуть і вмирає тоді і як хазяїн захоче.І звісно ніхто немає права завадити вашему майбутньому хозяїну посадити вас на цепа тому що він-- вільна людина і може робить що хоче.
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13.04.2025 12:37 Ответить
Цю псєвдопатріотичну бздуру розповідай 18-річним - в такому віці нєокрєпшій ум хаває все. Мені - не треба.
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13.04.2025 13:28 Ответить
Где ты в моем посту увидел патриотизм, кацапе? Я пишу о том что и свобода и воля не бесплатны и кто то должен это удовольствие оплачивать. Вне зависимости от того есть война или нет, или в какой стране ты находишься.
И если это не будешь ты то и права никакого не имеешь жаловаться на то что проведешь остаток жизни на цепи, делая то что твой барин скажет.
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13.04.2025 20:47 Ответить
"Карацупа і Мухтар" 2.0
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12.04.2025 14:34 Ответить
Судячи з коментарів і лайків під цією новиною, залишилися одні "ждуни" і сцикуни(((
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12.04.2025 15:21 Ответить
миллион мусоров и чинушей ждунов ты прав
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12.04.2025 17:08 Ответить
я не писав про "мусоров" и "чинушей". Коли кожен добре виконує свою роботу, то необхідні і поліція і державні управлінці, без них теж ніяк - настане остаточний хаос. Нікого з них не захищаю. Але в нас на кожного "гнилого" держслужбовця є тисячі таких самих "простых смертных", які хочуть просто жити... добре жити і ніхера не хочуть для цього робити, у яких у всіх бідах винуваті тільки "чинуші" і "мусора"
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12.04.2025 21:23 Ответить
Дурні ухилеси, але героїчні. Човен, гідрік, мотори, реально допоможуть, особливо тим, для кого така вилазка може стати першою й останньою з причини потрапляння в категорію 25-60. Краще не пливсти, якщо не готовий, а присвятити більше часу тренуванням.
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12.04.2025 15:35 Ответить
 
 