Два надувных круга и одно весло: киевлянин и винничанин пытались переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда с помощью технических средств наблюдения своевременно обнаружили попытку незаконного пересечения государственной границы двумя нарушителями на надувных кругах.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Так, пограничники ночью зафиксировали движение двух человек, которые пытались пересечь реку Днестр вплавь и добраться до берега Молдовы, "вооружившись" надувными кругами и веслом.
"Двое мужчин, жители Киева и Винницкой области, сознательно пошли на нарушение закона, рискуя при этом своей жизнью. Поскольку холодная вода, течение и ночное время суток могли привести к фатальным последствиям. Но заплыв был коротким: пограничный наряд оперативно задержал обоих правонарушителей", - говорится в сообщении.
Как рассказали задержанные, надувные круги для тюбинга они приобрели в Виннице, маршрут своего движения проложили самостоятельно, самодельное весло нашли по дороге. Заплыв решили осуществить ночью, поскольку надеялись, что пограничники их не заметят.
Отмечается, что мужчины привлечены к административной ответственности.
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"Іхтіандри буєві" !
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їх кар'єрна стеля - риття окопів під наглядом конвоїра
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Західна лінія фронту.
Це там же?
Щоб орки не наважились напасти з Польщі, Румунії, Молдови...
Так, як окрім образ нічого не згенеруєш, наперед напишу
вийми х*й з ротазаміни кацапську букву ьі, правильний такий
Аквафреш тобі у руки та Тису на зустричь. Або Днестер.
2. Вони ВСІ однакові.
3. З твого концтабору Параші нема сенсу бігти то тавро "росіянін" у всіх вас на лобі.
Так і на одну зарплату жити прийдеться(
А от на східному кордоні чомусь не вистачає ні того, ні іншого...
И если это не будешь ты то и права никакого не имеешь жаловаться на то что проведешь остаток жизни на цепи, делая то что твой барин скажет.