Враг атаковал дронами Золочев: был пожар, поврежден дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля 2025 года, днем враг нанес удар с использованием БпЛА по жилому сектору поселка Золочев на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне частного имения. Также поврежден жилой дом и другие надворные постройки.

По данным ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали КАБами Купянск, дронами - Изюм. Пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж











По предварительным данным жертв и пострадавших нет.