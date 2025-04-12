Враг атаковал дронами Золочев: был пожар, поврежден дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 12 апреля 2025 года, днем враг нанес удар с использованием БпЛА по жилому сектору поселка Золочев на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне частного имения. Также поврежден жилой дом и другие надворные постройки.
По данным ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
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щоби не розмножувались на землі 🤬