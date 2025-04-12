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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Враг атаковал дронами Золочев: был пожар, поврежден дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля 2025 года, днем враг нанес удар с использованием БпЛА по жилому сектору поселка Золочев на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне частного имения. Также поврежден жилой дом и другие надворные постройки.

По данным ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали КАБами Купянск, дронами - Изюм. Пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

Атака на Золочев
Атака на Золочев
Атака на Золочев
Атака на Золочев
Атака на Золочев

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Автор: 

обстрел (27093) пожар (5940) ГСЧС (4965) Харьковская область (770) Богодуховский район (49) Золочев (22)


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кацапи виродки і чорти рогаті , яких потрібно знищити ,
щоби не розмножувались на землі 🤬
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12.04.2025 16:45 Ответить
 
 