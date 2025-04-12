Войска РФ били дронами-камикадзе и КАБами по Днепропетровщине: повреждены дома, учебное заведение, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Никопольщину сегодня враг направил полтора десятка дронов-камикадзе. Ими попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.
В результате атаки повреждены учебное заведение, частный дом, инфраструктура.
На Синельниковщине агрессор атаковал КАБами Новопавловскую громаду.
Разрушены 8 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, линия электропередач.
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Інший спосіб яким пішли шведи, турки, американці, китайці це автоматичні турелі з Ші управлінням, у шведів на розробку пішло 90 днів. Тобто це не є космічними технологіями.