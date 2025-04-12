Войска РФ били дронами-камикадзе и КАБами по Днепропетровщине: повреждены дома, учебное заведение, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Никопольщину сегодня враг направил полтора десятка дронов-камикадзе. Ими попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

В результате атаки повреждены учебное заведение, частный дом, инфраструктура.

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На Синельниковщине агрессор атаковал КАБами Новопавловскую громаду.



Разрушены 8 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, линия электропередач.

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