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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ били дронами-камикадзе и КАБами по Днепропетровщине: повреждены дома, учебное заведение, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Никопольщину сегодня враг направил полтора десятка дронов-камикадзе. Ими попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

Обстрелы Никопольщины 12 апреля

В результате атаки повреждены учебное заведение, частный дом, инфраструктура.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 12 апреля
Обстрелы Никопольщины 12 апреля

На Синельниковщине агрессор атаковал КАБами Новопавловскую громаду.

Разрушены 8 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, линия электропередач.

Также смотрите: Атаки на Днепропетровщину: в Днепре известно о пяти раненых, в Никополе пострадали 13 человек, есть "тяжелые". ФОТОрепортаж

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обстрел (27093) Никополь (1017) Днепропетровская область (3942) Никопольский район (185) Синельниковский район (46)


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І ти сюди випорожнитись прийшло? У тєбясовєсть єсть?
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12.04.2025 19:24 Ответить
Дрони треба збивати керованими дронами, у нас же є навіть ті ,що по оркам б'ють спорядити їх інтернетом, зменшити заряд та збільшити потужність двигунів для збільшення швидкості і вони можуть вражати шахеди.

Інший спосіб яким пішли шведи, турки, американці, китайці це автоматичні турелі з Ші управлінням, у шведів на розробку пішло 90 днів. Тобто це не є космічними технологіями.
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12.04.2025 19:25 Ответить
 
 