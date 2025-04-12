Оккупанты дважды атаковали Купянск: четверо пострадавших, еще три человека могут быть под завалами. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Купянск под плотными вражеским обстрелом. Около 18:20 оккупанты ударили КАБом по частному дому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.
Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 17:30 российские военнослужащие нанесли еще один удар по Купянску, предварительно, с РСЗО "Ураган". В результате были повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших.
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