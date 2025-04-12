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Оккупанты дважды атаковали Купянск: четверо пострадавших, еще три человека могут быть под завалами. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Купянск под плотными вражеским обстрелом. Около 18:20 оккупанты ударили КАБом по частному дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.

Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали КАБами Купянск, дронами - Изюм. Пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 17:30 российские военнослужащие нанесли еще один удар по Купянску, предварительно, с РСЗО "Ураган". В результате были повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших.

Удар по Куп’янську 12 квітня
Удар по Куп’янську 12 квітня
Удар по Куп’янську 12 квітня
Удар по Куп’янську 12 квітня
Удар по Куп’янську 12 квітня

Автор: 

обстрел (27093) Харьковская область (770) Купянский район (158) Купянск (628)


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де блд українські КАБи? де блд українські копії шахедів (які переважають укр. і в дальності і в бч і в простоті запуску)??? **** зе-вони тільки розмивають мільярди на винаходи "волосипедів" знову і знову. блд.
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12.04.2025 20:16 Ответить
Де відповідь по рашиським містах і логістиці ворога ? ці чорти розуміють тільки силу ,на жаль так звана влада цього не хочуть розуміти.
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12.04.2025 21:23 Ответить
 
 