Оккупанты дважды атаковали Купянск: четверо пострадавших, еще три человека могут быть под завалами. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 апреля, российские войска атаковали Купянск на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Купянск под плотными вражеским обстрелом. Около 18:20 оккупанты ударили КАБом по частному дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.



Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали КАБами Купянск, дронами - Изюм. Пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 17:30 российские военнослужащие нанесли еще один удар по Купянску, предварительно, с РСЗО "Ураган". В результате были повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших.









