Молчаливая акция "Три года плена морской пехоты" состоялась на Майдане Независимости. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля, исполняется три года со дня завершения оборонительной операции на Мариупольском металлургическом комбинате.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве на Майдане Независимости состоялась молчаливая акция "Три года плена морской пехоты". Цель акции - напомнить обо всех пленных и пропавших без вести во время обороны предприятия и города Мариуполя.

Участие в акции принял представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Мы помним о каждом защитнике и защитнице, а также гражданских порабощенных, которые до сих пор находятся во вражеской неволе. Украина делает все возможное для проведения новых обменов, чтобы спасти наших людей", - добавили в Коордштабе.

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