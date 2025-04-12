РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10602 посетителя онлайн
Новости Фото Акция в поддержку украинских военнопленных
1 228 13

Молчаливая акция "Три года плена морской пехоты" состоялась на Майдане Независимости. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 апреля, исполняется три года со дня завершения оборонительной операции на Мариупольском металлургическом комбинате.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве на Майдане Независимости состоялась молчаливая акция "Три года плена морской пехоты". Цель акции - напомнить обо всех пленных и пропавших без вести во время обороны предприятия и города Мариуполя.

Участие в акции принял представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Мы помним о каждом защитнике и защитнице, а также гражданских порабощенных, которые до сих пор находятся во вражеской неволе. Украина делает все возможное для проведения новых обменов, чтобы спасти наших людей", - добавили в Коордштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Тихая" акция в поддержку военнопленных состоялась в Николаеве. ФОТОрепортаж

Акция в Киеве в поддержку пленных морских пехотинцев из Мариуполя
Акция в Киеве в поддержку пленных морских пехотинцев из Мариуполя
Акция в Киеве в поддержку пленных морских пехотинцев из Мариуполя

Автор: 

акция (2425) военнопленные (1067) Киев (25511) Координационный штаб (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
а що ж до людей не вийшла Зельона Верховна Гнида ..
показать весь комментарий
12.04.2025 20:04
+11
Агов,оп,верховний,хто там керував "гуманітарною операцією по евакуації",де ви,суки?!
показать весь комментарий
12.04.2025 20:06
+4
В ніч проти 17 травня 2022 року у відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

"Завдяки діям українських військових - Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є тяжкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - наголосив він.
показать весь комментарий
12.04.2025 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бовдур,іди накуй
показать весь комментарий
12.04.2025 20:05 Ответить
а що ж до людей не вийшла Зельона Верховна Гнида ..
показать весь комментарий
12.04.2025 20:04 Ответить
Агов,оп,верховний,хто там керував "гуманітарною операцією по евакуації",де ви,суки?!
показать весь комментарий
12.04.2025 20:06 Ответить
Величний Екстрадиктор.... пль !

невже все йому зійде з рук ?

.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:11 Ответить
В ніч проти 17 травня 2022 року у відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

"Завдяки діям українських військових - Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є тяжкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - наголосив він.
показать весь комментарий
12.04.2025 20:10 Ответить
а давай ось так, без ТЦК, бо на ОРДЛО вже саме так і є:

ТЦК-"москалі" відловлюють, як окупанти, українське чоловіче населення....

ну як зайшло ?

.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:14 Ответить
цікаво,коли ЗСУ буде розбито,такий щур,як ти і далі сидітиме в норі чи виявлятиме разом з кацапами селюків для мобілізації в кацапармію? скажи,тільки чесно!
показать весь комментарий
12.04.2025 22:42 Ответить
Вовка Зеленской любил в детстве смотреть кино про войну и немцев. Трагедия 1941 года намертво засела в его пионерской голове. Поэтому он то же самое сделал в феврале 2022 года. П.С. 02.03.2022 Мариуполь был полностью окружен.
показать весь комментарий
12.04.2025 20:33 Ответить
Чому мовчазна ?
показать весь комментарий
12.04.2025 20:57 Ответить
Чому мовчазна і на Майдані? Такі акції треба проводити не мовчки,а гучно,біля: Адміністрації Єрмака,де презом працює гр.Зеленський, біля штаб-квартири 95-кварталу,біля офісу 1+1,біля центральної сінагоги Києва та центральної хасидської сінагоги у Дніпрі,біля посольств США та Китаю !
показать весь комментарий
12.04.2025 22:40 Ответить
Єрмачня азовців не обмінює.
Верхівку в Туреччині тримали кілька місяців і потім Ердоган заявив що їх там ніхто силою не тримав
показать весь комментарий
13.04.2025 15:05 Ответить
 
 