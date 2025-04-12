Молчаливая акция "Три года плена морской пехоты" состоялась на Майдане Независимости. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 12 апреля, исполняется три года со дня завершения оборонительной операции на Мариупольском металлургическом комбинате.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Киеве на Майдане Независимости состоялась молчаливая акция "Три года плена морской пехоты". Цель акции - напомнить обо всех пленных и пропавших без вести во время обороны предприятия и города Мариуполя.
Участие в акции принял представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Мы помним о каждом защитнике и защитнице, а также гражданских порабощенных, которые до сих пор находятся во вражеской неволе. Украина делает все возможное для проведения новых обменов, чтобы спасти наших людей", - добавили в Коордштабе.
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невже все йому зійде з рук ?
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"Завдяки діям українських військових - Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є тяжкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - наголосив він.
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ну як зайшло ?
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