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Армия РФ продвинулась на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение на Курщине и в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки (Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки, - DeepState

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (9621) Курск (1092) Бахмутский район (372) Краматорский район (219) Ямполовка (5) Валентиновка (2) война в Украине (3789) DeepState (91)


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Топ комментарии
+8
Правду під час війни не треба знати. Десь я це вже чув.
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13.04.2025 01:10
+5
Армія? А може бойовики? А може московський режим? ...Навіть на Цензорі не розуміють, що таке інформвійна. А потім ще жаліємося що кацапні програємо в пропаганді.
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13.04.2025 01:37
+4
Зробіть всім добре: не пишіть нічого знову довгий час на цьому форумі. Дякую
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13.04.2025 03:08
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Хтось нарешті заткне їм пельку, ,,інформатори" х.....!!!
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13.04.2025 00:54 Ответить
Правду під час війни не треба знати. Десь я це вже чув.
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13.04.2025 01:10 Ответить
Зробіть всім добре: не пишіть нічого знову довгий час на цьому форумі. Дякую
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13.04.2025 03:08 Ответить
Армія? А може бойовики? А може московський режим? ...Навіть на Цензорі не розуміють, що таке інформвійна. А потім ще жаліємося що кацапні програємо в пропаганді.
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13.04.2025 01:37 Ответить
Ну це офіційний ресурс. А що це змінює на полі бою? Нічого. А програємо тому, що держава не транслює українські медіа іноземними мовами в інших країнах. А українці і так розуміють, з якою країною вони воюють. Можна ще вимагати писати "Росія" з маленької букви в офіційних новинах. Але люди пишуть згідно українського правопису. Це, скоріше, тоді до блогерів, які ********** поматюкатися
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13.04.2025 03:11 Ответить
Як називати українців без рішення суду ухилянтами так це цензор вміє .
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13.04.2025 07:32 Ответить
У вас призывать в армию можно только по решению суда, и вы хотите с этим кого-то победить?
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13.04.2025 09:35 Ответить
У нас ишак работает на рашу с 2019г,но при этом виноваты ухылянты
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13.04.2025 10:14 Ответить
Ну ось так і воюємо. Кацапня "по бєспрєдєлу" а ми "згідно правопису". І що це нам дало за 10 років?
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13.04.2025 07:59 Ответить
Так і на Сумщині, судячи з сірого коліру.
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13.04.2025 07:51 Ответить
 
 