Армия РФ продвинулась на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки в Донецкой области, - DeepState
Российские захватчики имеют продвижение на Курщине и в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки (Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий13.04.2025 01:10
+5 Gary Grant
показать весь комментарий13.04.2025 01:37
+4 Магирус
показать весь комментарий13.04.2025 03:08
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olena Teslenko
показать весь комментарий13.04.2025 00:54 Ответить Мне нравится 2
Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий13.04.2025 01:10 Ответить Мне нравится 8
Магирус
показать весь комментарий13.04.2025 03:08 Ответить Мне нравится 4
Gary Grant
показать весь комментарий13.04.2025 01:37 Ответить Мне нравится 5
Магирус
показать весь комментарий13.04.2025 03:11 Ответить Мне нравится 2
Olyx
показать весь комментарий13.04.2025 07:32 Ответить Мне нравится 3
Aleks Polevoi #446366
показать весь комментарий13.04.2025 09:35 Ответить Мне нравится 0
Olyx
показать весь комментарий13.04.2025 10:14 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий13.04.2025 07:59 Ответить Мне нравится 1
Олександр Земляний #582243
показать весь комментарий13.04.2025 07:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль