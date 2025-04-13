Армия РФ продвинулась на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение на Курщине и в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки (Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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