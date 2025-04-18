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Новости Фото Атака на Днепр
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Ракетный удар по Днепру: повреждены фитнес-центр, отель и офис. ФОТОрепортаж

В пятницу утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, отель и офис", - сообщил Сергей Лысак.

Он добавил, что на Днепропетровщине работали силы ПВО. Защитники уничтожили три вражеских БпЛА и три ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепр ракетами: в городе прогремели взрывы

Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27151) ракеты (3569) Днепропетровская область (3948) Днепровский район (77)


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Топ комментарии
+3
Зараз, Найвпливовійший прокинеться і розкаже про потужну відповідь...
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18.04.2025 08:09
+3
Пам'ятаю, як влітку 2018 приїхав до Дніпра і таксист мені сказав, що в місті майже всі будуть голосувати за Зенелоха. Я тоді не повірив і здивувався. Тоді мені це здавалося чимось нерозумно-нереальним. Тепер не здивуюсь, якщо на наступних виборах зроБЛЯТЬ те саме.
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18.04.2025 08:42
+2
до чого цей флуд який неможна нічим підтвердити з посиланням на авторитетного "соціолога" з 2018? Новина про кацапів які вбивають українців та руйнують все що можуть! Чи намагаєшся відволікти своїм вкидом від боротьби за Україну?
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18.04.2025 11:00
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Зараз, Найвпливовійший прокинеться і розкаже про потужну відповідь...
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18.04.2025 08:09 Ответить
Пам'ятаю, як влітку 2018 приїхав до Дніпра і таксист мені сказав, що в місті майже всі будуть голосувати за Зенелоха. Я тоді не повірив і здивувався. Тоді мені це здавалося чимось нерозумно-нереальним. Тепер не здивуюсь, якщо на наступних виборах зроБЛЯТЬ те саме.
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18.04.2025 08:42 Ответить
Зенелох повідомив, що буде балотуватися, тільки на Новий 2019 рік (пам'ятаєте, як у Г+Г вилізло оте гундосе замість нормального Президента?). А влітку 2018 усі довбні вагалися між Юлькою, Кошулінським, палковніком гриценком, бойко навіть. Ну і мріяли про кіношного голобородько. "Аби не Порошенко, бо він барига, вальцман, мальдіви, апшори, ліпєцкая фабріка, все покрав і брата вбив! І з'їв!" Паскуди!!!
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18.04.2025 10:45 Ответить
до чого цей флуд який неможна нічим підтвердити з посиланням на авторитетного "соціолога" з 2018? Новина про кацапів які вбивають українців та руйнують все що можуть! Чи намагаєшся відволікти своїм вкидом від боротьби за Україну?
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18.04.2025 11:00 Ответить
100 % !
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18.04.2025 13:55 Ответить
Пане, ви якісь збочено правильні)
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18.04.2025 22:24 Ответить
Цілили в міськраду. Але рукожопі промазали
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18.04.2025 11:16 Ответить
де міськрада а де офіс! Велика відстань. Просто цілили по місту, по цивільним, по міській забудові. Мета - кошмарити!!
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18.04.2025 13:56 Ответить
 
 