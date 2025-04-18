Ракетный удар по Днепру: повреждены фитнес-центр, отель и офис. ФОТОрепортаж

В пятницу утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, отель и офис", - сообщил Сергей Лысак.

Он добавил, что на Днепропетровщине работали силы ПВО. Защитники уничтожили три вражеских БпЛА и три ракеты.

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