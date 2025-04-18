Атака БпЛА по Николаеву: враг попал по гражданским складам. ФОТО

В Николаеве вчера вечером в результате российской атаки горели гражданские склады с бытовыми товарами частного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Вчера вечером российская атака по городу вызвала масштабный пожар.

Горели гражданские склады с бытовыми товарами частного предприятия", - говорится в сообщении.

Сенкевич отметил, что пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

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