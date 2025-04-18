Атака БпЛА по Николаеву: враг попал по гражданским складам. ФОТО
В Николаеве вчера вечером в результате российской атаки горели гражданские склады с бытовыми товарами частного предприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Вчера вечером российская атака по городу вызвала масштабный пожар.
Горели гражданские склады с бытовыми товарами частного предприятия", - говорится в сообщении.
Сенкевич отметил, что пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.
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