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Удар РФ по Харькову: пожар на предприятии ликвидирован, в жилом квартале продолжаются аварийно-спасательные работы. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове спасатели потушили пожар на территории гражданского предприятия, которое атаковали российские войска утром 18 апреля.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове ликвидирован пожар на территории гражданского предприятия. По другому адресу, на месте попадания в жилой квартал, проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГСЧС на месте происшествия работают 57 спасателей и 12 единиц техники, в том числе верхолазы, психологи и кинологический расчет.
Также развернут штаб по ликвидации последствий ракетного удара.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий18.04.2025 12:44 Ответить Мне нравится 3
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