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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Удар РФ по Харькову: пожар на предприятии ликвидирован, в жилом квартале продолжаются аварийно-спасательные работы. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове спасатели потушили пожар на территории гражданского предприятия, которое атаковали российские войска утром 18 апреля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове ликвидирован пожар на территории гражданского предприятия. По другому адресу, на месте попадания в жилой квартал, проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС на месте происшествия работают 57 спасателей и 12 единиц техники, в том числе верхолазы, психологи и кинологический расчет.

Также развернут штаб по ликвидации последствий ракетного удара.

Также смотрите: Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной начинкой, один человек погиб. Количество пострадавших возросло до 87, из них шестеро детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий удара РФ по Харькову
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) ГСЧС (4966) Харьковская область (792) Харьковский район (232)


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коли я зранку прочитала про влучання у багатоквартирний будинок ракетою, то вже з острахом очікувала знов на фото побачити страшні руїни й десятки жертв, але правда виявилась іншою... касетний *********, улюблена зброя кацапів проти мирного населення наших тилових міст та й не тільки..., людям дуже пощастило, що більшість була в будинку, нема вікон, обідрані стіни, багато поранених. але майже всі живі... що там та вже 100500 разі грьобана оон..., хоча чого це я.... американці в захваті від такої винахідливості своїх нових друзів... й тому мовчання ягнят...
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18.04.2025 12:44 Ответить
 
 