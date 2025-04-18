Удар РФ по Харькову: пожар на предприятии ликвидирован, в жилом квартале продолжаются аварийно-спасательные работы. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове спасатели потушили пожар на территории гражданского предприятия, которое атаковали российские войска утром 18 апреля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове ликвидирован пожар на территории гражданского предприятия. По другому адресу, на месте попадания в жилой квартал, проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС на месте происшествия работают 57 спасателей и 12 единиц техники, в том числе верхолазы, психологи и кинологический расчет.

Также развернут штаб по ликвидации последствий ракетного удара.

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