РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4951 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Купянщины
251 0

4 женщины пострадали в результате вражеских атак на Купянщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18 апреля, российские войска атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 9:00 в результате удара дрона по с. Подолы Купянского района была ранена 60-летняя женщина. Повреждены дома.

Также сегодня ориентировочно в 10:00 российская армия нанесла авиационные удары по поселку Садовод на Купянщине. Три жительницы получили острую реакцию на стресс. Один дом разрушен полностью, повреждены по меньшей мере пять домовладений и хозяйственные помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты разрушили Купянск на 85%

Обстрелы Купянщины 18 апреля

Отмечается, что принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Обстрелы Купянщины 18 апреля
Обстрелы Купянщины 18 апреля
Обстрелы Купянщины 18 апреля

Автор: 

обстрел (27151) Харьковская область (792) Купянский район (165) Подолы (1) Садовод (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 