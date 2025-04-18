4 женщины пострадали в результате вражеских атак на Купянщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 18 апреля, российские войска атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 9:00 в результате удара дрона по с. Подолы Купянского района была ранена 60-летняя женщина. Повреждены дома.
Также сегодня ориентировочно в 10:00 российская армия нанесла авиационные удары по поселку Садовод на Купянщине. Три жительницы получили острую реакцию на стресс. Один дом разрушен полностью, повреждены по меньшей мере пять домовладений и хозяйственные помещения.
Отмечается, что принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
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