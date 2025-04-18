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Новости Обстрелы Купянска
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Российские оккупанты разрушили Купянск на 85%

Последствия российского обстрела Купянска

С начала апреля Купянская громада подверглась 2,5 тысячи ударов, в частности, россияне сбросили 84 авиабомбы. В результате этих атак погибли четверо гражданских, еще 19 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

"На сегодня 85% города Купянска разрушено или повреждено. Это и многоквартирные дома, и частный сектор, критическая гражданская инфраструктура, больницы, дома культуры, музеи, любая инфраструктура, которая есть в Купянске. Фактически, уже нет уцелевших локаций. Также враг вчера очень сильно повредил нашу газотранспортную систему. К сожалению, сегодня город - без газоснабжения. Мы пытаемся его восстановить. Я думаю, сегодня это удастся. Но, опять же, это показывает циничность и планы врага: уничтожить город, уничтожить громаду и убить каждого купянчанина", - заявил начальник ГВА.

В данное время в Купянске, по данным Беседина, остаются 1754 человека. Всего на территории громады - 2800 людей.

17 апреля российские захватчики сбросили на многоэтажку в городе управляемую авиабомбу весом 1,5 тонны.

"Три этажа полностью разрушены. Одна женщина получила травмы, также получил травмы полицейский. По предварительной информации, неподтвержденной, возможно, еще два человека могут находиться под завалами. Но, к сожалению, поисковые работы идут очень тяжело, потому что нужно привлечь специализированную технику, которую крайне трудно подвезти в город Купянск, чтобы она не была уничтожена", - рассказал начальник Купянской ГВА.

Читайте: Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной начинкой, один человек погиб. Число пострадавших возросло до 98, среди них - шестеро детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27151) разрушение (162) Харьковская область (792) Купянский район (165) Купянск (634)


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Топ комментарии
+5
На скільки був зруйнований Куп'янськ при Порошенку?
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18.04.2025 13:54
+3
Щоб, московіти-убивці, знищили українське місто на усі 100%, старий Трамп дав їм ще три тижня!!??
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18.04.2025 14:00
+2
Чи при віктору федоровичу ?
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18.04.2025 14:05
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На скільки був зруйнований Куп'янськ при Порошенку?
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18.04.2025 13:54 Ответить
Чи при віктору федоровичу ?
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18.04.2025 14:05 Ответить
При Віктору Федоровичу був окупований Крим. Ти за Януковича голосував?
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18.04.2025 14:23 Ответить
Не бреши !
Після 20 .02 Яника , в Києві , вже не було
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18.04.2025 14:45 Ответить
Яка різниця, він тоді ще був легітимний а кацапня ще задовго до 20-го там вже скрізь своїх людей розставила і війка нагнала....
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18.04.2025 17:22 Ответить
Президент України (25 лютого 2010 - 22 лютого 2014)
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18.04.2025 17:45 Ответить
ні , ніколи , як і за зе не голосував .

Мій попередній коментар про те, що дивно мірятись, при якому президентові Куп'янськ був цілий.

Порошенко не гарантія, що у 2025 році Куп'янськ був би цілий, хоча він вірогідно краще підготувався б до нападу росіян.
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18.04.2025 14:45 Ответить
Питання - Ти за Януковича голосував? відповідь - ні , ніколи , як і за зе не голосував...ти русскій?
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18.04.2025 14:49 Ответить
Ні. Може це ти русскій ? Я голосував тільки за Ющенка, двічі, і за Пороха - двічі
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18.04.2025 17:02 Ответить
А у другому турі 2010?
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18.04.2025 17:46 Ответить
Щоб, московіти-убивці, знищили українське місто на усі 100%, старий Трамп дав їм ще три тижня!!??
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18.04.2025 14:00 Ответить
Ось так "русский мир" вміє лише убивати мирних громадян і все навкруги руйнувати це здичавіла варварська орда ,тому з варварами одна мова тільки знищувати їх.
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18.04.2025 14:38 Ответить
 
 