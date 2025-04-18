Российские оккупанты разрушили Купянск на 85%

С начала апреля Купянская громада подверглась 2,5 тысячи ударов, в частности, россияне сбросили 84 авиабомбы. В результате этих атак погибли четверо гражданских, еще 19 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

"На сегодня 85% города Купянска разрушено или повреждено. Это и многоквартирные дома, и частный сектор, критическая гражданская инфраструктура, больницы, дома культуры, музеи, любая инфраструктура, которая есть в Купянске. Фактически, уже нет уцелевших локаций. Также враг вчера очень сильно повредил нашу газотранспортную систему. К сожалению, сегодня город - без газоснабжения. Мы пытаемся его восстановить. Я думаю, сегодня это удастся. Но, опять же, это показывает циничность и планы врага: уничтожить город, уничтожить громаду и убить каждого купянчанина", - заявил начальник ГВА.

В данное время в Купянске, по данным Беседина, остаются 1754 человека. Всего на территории громады - 2800 людей.

17 апреля российские захватчики сбросили на многоэтажку в городе управляемую авиабомбу весом 1,5 тонны.

"Три этажа полностью разрушены. Одна женщина получила травмы, также получил травмы полицейский. По предварительной информации, неподтвержденной, возможно, еще два человека могут находиться под завалами. Но, к сожалению, поисковые работы идут очень тяжело, потому что нужно привлечь специализированную технику, которую крайне трудно подвезти в город Купянск, чтобы она не была уничтожена", - рассказал начальник Купянской ГВА.

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