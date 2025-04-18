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Новости Фото Атака дрона на Херсонщину
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Дрон РФ атаковал многоэтажку в Херсоне: загорелся балкон, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Днем 18 апреля в одном из микрорайонов Херсона вражеский ударный дрон попал в многоэтажку, вызвав пожар на балконе жилого дома.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря оперативному реагированию спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние балконы и квартиры. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Херсоне дрон атаковал многоэтажку
В Херсоне дрон атаковал многоэтажку

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Автор: 

Херсон (2817) ГСЧС (4966) дроны (3917) Херсонская область (4770) Херсонский район (259)


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Був би це наш дрон по расєє, в коментарях би глузували.
А так - навпаки буде.
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18.04.2025 17:48 Ответить
 
 