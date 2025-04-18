Дрон РФ атаковал многоэтажку в Херсоне: загорелся балкон, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Днем 18 апреля в одном из микрорайонов Херсона вражеский ударный дрон попал в многоэтажку, вызвав пожар на балконе жилого дома.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря оперативному реагированию спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние балконы и квартиры. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.





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