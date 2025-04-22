Умер нардеп VII созыва Николай Жук. ФОТО

Умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что умер народный депутат, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз.