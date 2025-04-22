Умер нардеп VII созыва Николай Жук. ФОТО
Умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что умер народный депутат, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз.
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До него руки у Мессии не дойдут
Цікавий факт: Цей хороший депутат з Миколаївської області. А там безліч цікавих моментів по Слугам народу і виборам зеленського, особливо по траншам із рифи на вибори зеленського.