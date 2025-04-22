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Умер нардеп VII созыва Николай Жук. ФОТО

Умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде новый нардеп: "слуга народа" Мельник принял присягу

Николай Жук

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что умер народный депутат, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз.

Автор: 

ВР (29247) депутат (3316) смерть (9223)


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Топ комментарии
+3
Йо"аний поц з Партії регіонів - хай горить у Пеклі
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22.04.2025 14:40
+3
Герої на фронті гинуть, мірні люді гинуть, їх поіменно не публікують. А ось коли їх слуги гинуть тоди вся Україна плакати повинна.
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22.04.2025 14:44
+2
Ну здох ще один ригіАнал, нам тепер плакати?
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22.04.2025 14:40
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Йо"аний поц з Партії регіонів - хай горить у Пеклі
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22.04.2025 14:40 Ответить
Ну здох ще один ригіАнал, нам тепер плакати?
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22.04.2025 14:40 Ответить
Пішла зачистка ригів, щось буде.
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22.04.2025 14:43 Ответить
Ригввська сволота. Стояв у черзі на пересадку серця. Добре, що не дочекався. Тут можна подякувати нашій медицині ..
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22.04.2025 14:43 Ответить
Московське лайно, з ригоАНАЛІВ!
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22.04.2025 14:43 Ответить
Герої на фронті гинуть, мірні люді гинуть, їх поіменно не публікують. А ось коли їх слуги гинуть тоди вся Україна плакати повинна.
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22.04.2025 14:44 Ответить
Так это 7 собрание... а сейчас 9 ... их там по 400 человек в среднем заседает (с учётом турбулентности по местам, из-за оккупации и войны). Если по всем 9 собраниям писать, то много новостей получится
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22.04.2025 14:48 Ответить
доползался Жук👍
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22.04.2025 14:49 Ответить
Заполз в муравейник?
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22.04.2025 18:02 Ответить
Суд звершився і від нього не відкупишся.
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22.04.2025 14:50 Ответить
Суд будет после второго пришествия. Пока все находятся в накопителе - чистилище. Вы представьте сколько там подсудимых.Начиная с римлян, которые львов христианами кормили. Участники крестовых походов, наполеоновские воины, комиссары.
До него руки у Мессии не дойдут
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22.04.2025 18:11 Ответить
Вітаю! На одного москаля стало меньше.
Цікавий факт: Цей хороший депутат з Миколаївської області. А там безліч цікавих моментів по Слугам народу і виборам зеленського, особливо по траншам із рифи на вибори зеленського.
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22.04.2025 15:26 Ответить
 
 