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Умер нардеп Владимир Мороз
Умер народный депутат, член депутатской группы "Відновлення України" Владимир Мороз.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Он был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - говорится в сообщении.
Ему было 57 лет.
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