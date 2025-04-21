Умер нардеп Владимир Мороз

Умер народный депутат, член депутатской группы "Відновлення України" Владимир Мороз.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Он был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - говорится в сообщении.

Ему было 57 лет.

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