Помер нардеп Володимир Мороз

Помер народний депутат, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - йдеться в повідомленні.

Йому було 57 років.

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