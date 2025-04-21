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Помер нардеп Володимир Мороз
Помер народний депутат, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз.
Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - йдеться в повідомленні.
Йому було 57 років.
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