Присвоил почти 20 млн грн на закупке дров для военных: правоохранители объявили подозрение должностному лицу КЭО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела одной из восточных областей, который допустил присвоение предпринимателями почти 20 млн грн, выделенных на приобретение твердой топливной древесины для нужд военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что руководитель подразделения допустил присвоение предпринимателями средств, выделенных на приобретение твердой топливной древесины для нужд военных.

"По данным следствия, в начале 2024 года чиновник заключил с рядом предпринимателей прямые договоры по закупке дров на общую сумму более 73 млн грн. Однако в официальных документах последние отметили фиктивные данные по их стоимости. Разница составляла почти 20 млн грн. Это подтверждается результатами экспертиз", - рассказали правоохранители.

Небрежное отношение начальника подразделения к службе привело к растрате государственных средств.

По согласованию с Запорожской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение военным должностным лицом к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также напомнили, что ранее правоохранители разоблачили участников пяти группировок, в состав которых входили предприниматели и должностные лица квартирно-эксплуатационных подразделений. Дела в отношении участников пяти организованных преступных групп, причастных к махинациям при закупке дров, уже направлены в суд.

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