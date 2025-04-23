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Присвоил почти 20 млн грн на закупке дров для военных: правоохранители объявили подозрение должностному лицу КЭО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела одной из восточных областей, который допустил присвоение предпринимателями почти 20 млн грн, выделенных на приобретение твердой топливной древесины для нужд военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что руководитель подразделения допустил присвоение предпринимателями средств, выделенных на приобретение твердой топливной древесины для нужд военных.

правоохранители объявили подозрение должностному лицу КЭО

"По данным следствия, в начале 2024 года чиновник заключил с рядом предпринимателей прямые договоры по закупке дров на общую сумму более 73 млн грн. Однако в официальных документах последние отметили фиктивные данные по их стоимости. Разница составляла почти 20 млн грн. Это подтверждается результатами экспертиз", - рассказали правоохранители.

правоохранители объявили подозрение должностному лицу КЭО

Небрежное отношение начальника подразделения к службе привело к растрате государственных средств.

По согласованию с Запорожской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение военным должностным лицом к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

правоохранители объявили подозрение должностному лицу КЭО

В полиции также напомнили, что ранее правоохранители разоблачили участников пяти группировок, в состав которых входили предприниматели и должностные лица квартирно-эксплуатационных подразделений. Дела в отношении участников пяти организованных преступных групп, причастных к махинациям при закупке дров, уже направлены в суд.

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Автор: 

Нацполиция (16468) Запорожская область (3086) закупки (755) хищения (100)


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... допустив...
це як графіня допустила до себе садівника...
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23.04.2025 17:43 Ответить
та, ****, розстрілюйте їх *****, вкрав - загинь!
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23.04.2025 18:47 Ответить
Гірше за циган ці українці...як орангутанги один у одно крадуть.
Який дурень гроші вам дає....хіба що під добренний відсоток.
Поважаю трампа...чому б і йому не заробити на гарячому.
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23.04.2025 20:49 Ответить
 
 