Привласнив майже 20 млн грн на закупівлі дров для військових: правоохоронці оголосили підозру посадовцю КЕВ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу однієї зі східних областей, який допустив привласнення підприємцями майже 20 млн грн, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що керівник підрозділу допустив привласнення підприємцями коштів, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових.

"За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав з низкою підприємців прямі договори із закупівлі дров на загальну суму понад 73 млн грн. Проте в офіційних документах останні зазначили фіктивні дані щодо їх вартості. Різниця становила майже 20 млн грн. Це підтверджується результатами експертиз", - розповіли правоохоронці.

Недбале ставлення начальника підрозділу до служби призвело до розтрати державних коштів.

За погодженням із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У поліції також нагадали, що раніше правоохоронці викрили учасників п’яти угруповань, до складу яких входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів. Справи щодо учасників п’яти організованих злочинних груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров, вже скеровано до суду.

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