УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розкрадання на закупівлі дров для ЗСУ
1 005 3

Привласнив майже 20 млн грн на закупівлі дров для військових: правоохоронці оголосили підозру посадовцю КЕВ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу однієї зі східних областей, який допустив привласнення підприємцями майже 20 млн грн, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що керівник підрозділу допустив привласнення підприємцями коштів, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових.

правоохоронці оголосили підозру посадовцю КЕВ

"За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав з низкою підприємців прямі договори із закупівлі дров на загальну суму понад 73 млн грн. Проте в офіційних документах останні зазначили фіктивні дані щодо їх вартості. Різниця становила майже 20 млн грн. Це підтверджується результатами експертиз", - розповіли правоохоронці.

правоохоронці оголосили підозру посадовцю КЕВ

Недбале ставлення начальника підрозділу до служби призвело до розтрати державних коштів.

За погодженням із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

правоохоронці оголосили підозру посадовцю КЕВ

У поліції також нагадали, що раніше правоохоронці викрили учасників п’яти угруповань, до складу яких входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів. Справи щодо учасників п’яти організованих злочинних груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров, вже скеровано до суду.

Читайте також: На будівництві Подільського мосту у Києві з бюджету вкрали щонайменше 153 мільйонів, – СБУ

Автор: 

Нацполіція (15176) Запорізька область (3610) закупівлі (3379) розкрадання (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... допустив...
це як графіня допустила до себе садівника...
показати весь коментар
23.04.2025 17:43 Відповісти
та, ****, розстрілюйте їх *****, вкрав - загинь!
показати весь коментар
23.04.2025 18:47 Відповісти
Гірше за циган ці українці...як орангутанги один у одно крадуть.
Який дурень гроші вам дає....хіба що під добренний відсоток.
Поважаю трампа...чому б і йому не заробити на гарячому.
показати весь коментар
23.04.2025 20:49 Відповісти
 
 