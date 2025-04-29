В РПЦ определили новых кураторов для работы по Украине, - ГУР. ФОТО

Кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Власти государства-агрессора продолжают попытки расшатать единство украинского общества.

"Для реализации политических интересов рф в Украине кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине", - говорится в сообщении.

В этот круг вошли:

митрополит антоний (антон юрьевич севрюк) - глава отдела внешних церковных связей рпц, приближенный к патриарху кириллу. Имеет широкие связи в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы кремля под видом церковной дипломатии.

митрополит дионисий (Петр Николаевич порубай) - митрополит омский и таврический, активный пропагандист кремлевской идеологии и концепции "русского мира".

митрополит Павел (Георгий Васильевич Пономарев) - патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу рпц в странах ближнего зарубежья.

митрополит варсонофий (анатолий владимирович судаков) - глава санкт-петербургской митрополии, тесно связан с силовыми структурами рф. Активно участвует в реализации пропагандистских мероприятий под прикрытием церковной деятельности.

В ГУР отметили, что эти, так называемые церковные деятели, должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в стране-агрессоре, и пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах кремля.

"Под прикрытием "религиозного сотрудничества", рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине", - заявили в ГУР.