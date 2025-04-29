РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12324 посетителя онлайн
Новости Фото
2 688 12

В РПЦ определили новых кураторов для работы по Украине, - ГУР. ФОТО

Кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Власти государства-агрессора продолжают попытки расшатать единство украинского общества.

"Для реализации политических интересов рф в Украине кремль определил новых представителей русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине", - говорится в сообщении.

В этот круг вошли:

  • митрополит антоний (антон юрьевич севрюк) - глава отдела внешних церковных связей рпц, приближенный к патриарху кириллу. Имеет широкие связи в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы кремля под видом церковной дипломатии.
  • митрополит дионисий (Петр Николаевич порубай) - митрополит омский и таврический, активный пропагандист кремлевской идеологии и концепции "русского мира".
  • митрополит Павел (Георгий Васильевич Пономарев) - патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу рпц в странах ближнего зарубежья.
  • митрополит варсонофий (анатолий владимирович судаков) - глава санкт-петербургской митрополии, тесно связан с силовыми структурами рф. Активно участвует в реализации пропагандистских мероприятий под прикрытием церковной деятельности.

рпц

В ГУР отметили, что эти, так называемые церковные деятели, должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в стране-агрессоре, и пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах кремля.

"Под прикрытием "религиозного сотрудничества", рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине", - заявили в ГУР.

Автор: 

пропаганда (3676) РПЦ (745) русский мир (614) ГУР (431)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
дуже цікавить "робота" новоспеченого "українського адвоката" зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
показать весь комментарий
29.04.2025 14:45
+6
Цьому немае ні конца ні края .Як дістала кацапня.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:27
+5
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
29.04.2025 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цьому немае ні конца ні края .Як дістала кацапня.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:27 Ответить
і зЕлебня...
показать весь комментарий
29.04.2025 14:36 Ответить
дуже цікавить "робота" новоспеченого "українського адвоката" зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
показать весь комментарий
29.04.2025 14:45 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
29.04.2025 14:43 Ответить
чому ще досі в Україні існують так звані "парафії" цією кацапської фсб/кгб/нквд секти ім. тогваріща сталіна, що називає себе "церквою", га вофка зе ???
показать весь комментарий
29.04.2025 14:47 Ответить
Цей відділ фсб повинен бути виведений за межі України з конфіскацією усього особистого майна, хай їдуть в ху...лостан і там працюють на фсб
показать весь комментарий
29.04.2025 15:17 Ответить
Не треба виводити, треба вішати на дзвіницях, може тоді їх поменшає і морально, і фізично! 🤬
показать весь комментарий
29.04.2025 15:19 Ответить
Чому до цієї пори діє гундяєвська УПЦ МП. Сусідка бігає в їх церкву, то потім переказує, що "батюшка" розповів
показать весь комментарий
29.04.2025 15:21 Ответить
В рпц нет случайных людей. Они все там офицеры фсб.
показать весь комментарий
29.04.2025 15:29 Ответить
Та відкобзонити їх як москалика...
показать весь комментарий
29.04.2025 15:34 Ответить
Потрібно кінчати з цими виродками.
показать весь комментарий
29.04.2025 16:04 Ответить
принаймі 2 з них українці,очевидно їх родичі тут живуть,як у Путіна за пазухою....
показать весь комментарий
29.04.2025 16:09 Ответить
 
 