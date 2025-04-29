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В РПЦ визначили нових кураторів для роботи щодо України, - ГУР. ФОТО

Кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "руского міра" в Україні

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Влада держави-агресора продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства.

"Для реалізації політичних інтересів рф в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "руского міра" в Україні", - ідеться в повідомленні.

До цього кола увійшли:

  •  митрополит антоній (антон юрієвіч сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц, наближений до патріарха кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.
  • митрополит діонісій (пьотр ніколаєвіч порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції "русского мира".
  •  митрополит павєл (гєоргій васілієвіч пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу рпц у країнах ближнього зарубіжжя.
  •  митрополит варсонофій (анатолій владіміровіч судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами рф. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

рпц

В ГУР наголосили, що ці, так звані церковні діячі, мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться в країні-агресорі, та проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб та контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля.

"Під прикриттям "релігійної співпраці", рпц продовжує виконувати функції інструменту гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні", - заявили в ГУР.

Автор: 

пропаганда (2802) РПЦ (513) русский мир (452) ГУР (506)


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Цьому немае ні конца ні края .Як дістала кацапня.
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29.04.2025 14:27 Відповісти
і зЕлебня...
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29.04.2025 14:36 Відповісти
дуже цікавить "робота" новоспеченого "українського адвоката" зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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29.04.2025 14:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.04.2025 14:43 Відповісти
чому ще досі в Україні існують так звані "парафії" цією кацапської фсб/кгб/нквд секти ім. тогваріща сталіна, що називає себе "церквою", га вофка зе ???
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29.04.2025 14:47 Відповісти
 
 