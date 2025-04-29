В РПЦ визначили нових кураторів для роботи щодо України, - ГУР. ФОТО

Кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "руского міра" в Україні

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Влада держави-агресора продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства.

"Для реалізації політичних інтересів рф в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "руского міра" в Україні", - ідеться в повідомленні.

До цього кола увійшли:

митрополит антоній (антон юрієвіч сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц, наближений до патріарха кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.

митрополит діонісій (пьотр ніколаєвіч порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції "русского мира".

митрополит павєл (гєоргій васілієвіч пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу рпц у країнах ближнього зарубіжжя.

митрополит варсонофій (анатолій владіміровіч судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами рф. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

В ГУР наголосили, що ці, так звані церковні діячі, мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться в країні-агресорі, та проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб та контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля.

"Під прикриттям "релігійної співпраці", рпц продовжує виконувати функції інструменту гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні", - заявили в ГУР.