ГП "Леса Украины" обновило международные сертификаты FSC® Forest Stewardship Council. КАРТА

Большинство ранее сертифицированных бывших филиалов предприятия, а сейчас надлесничеств, получили сертификаты FSC

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в государственной компании.

В частности, в Полесском и Подольском офисе обновлено 100% сертификатов.

В некоторых регионах наблюдается не только обновление, но и расширение сертифицированных территорий хозяйствования.

В надлесничествах, в состав которых вошли несертифицированные лесные участки процесс сертификационных аудитов продолжается. Успешное их прохождение позволит в ближайшей перспективе увеличить общую площадь сертифицированных лесов Украины.

Вследствие активных боевых действий значительные площади лесных массивов Украины подверглись загрязнению взрывоопасными предметами, что составляет серьезное препятствие для ведения лесохозяйственной деятельности и прохождения сертификации FSC. Это особенно актуально для филиала "Северный лесной офис", где на территориях Черниговской и Сумской областей проводятся работы по определению границ лесных участков загрязненных ВОП. Наличие таких участков является одним из ключевых факторов, которые учитываются при принятии решения о сертификации лесохозяйственных предприятий.

Читайте: ГП "Леса Украины" возобновит работу трех деоккупированных лесхозов Харьковщины, - Болоховец

"Несмотря на эти вызовы, ГП "Леса Украины" обеспечивает непрерывность поставок сертифицированной лесопродукции. Деревообрабатывающие предприятия, в частности те, которые ориентированы на экспорт, имеют возможность приобрести сертифицированные лесоматериалы в большинстве ресурсных регионов страны. Это способствует поддержке экспортного потенциала деревообрабатывающей отрасли и подтверждает приверженность ГП "Леса Украины" принципам устойчивого лесоуправления даже в условиях войны", - отмечают на предприятии.

Forest Stewardship Council® (FSC®) - это международная неправительственная организация, миссией которой является продвижение экологически ответственного, социального и экономического управления лесами. В нашей стране FSC продолжает прилагать усилия для последовательного развития лесного сектора Украины в условиях полномасштабного вторжения и искать подходы реализации реформ и консолидации власти, бизнеса и общества.

Система FSC сертификации ориентирована на экологически надлежащее, социально ответственное и экономически жизнеспособное управление лесами, что является основой FSC принципов, критериев и международных индикаторов, на которых базируется FSC национальный стандарт системы ведения лесного хозяйства в рамках этапов планирования, осуществления деятельности, ее мониторинга, а также корректировки для постоянного совершенствования с целью достижения определенных целей устойчивости развития лесного хозяйства.