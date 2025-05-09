ДП "Ліси України" оновило міжнародні сертифікати FSC®️ Forest Stewardship Council. КАРТА

Більшість раніше сертифікованих колишніх філій підприємства, а зараз надлісництв, отримали сертифікати FSC

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у державній компанії.

Зокрема, у Поліському та Подільському офісі оновлено 100% сертифікатів.

У деяких регіонах спостерігається не лише оновлення, а й розширення сертифікованих територій господарювання.

У надлісництвах, до складу яких увійшли несертифіковані лісові ділянки процес сертифікаційних аудитів триває. Успішне їх проходження дозволить у найближчій перспективі збільшити загальну площу сертифікованих лісів України.

Внаслідок активних бойових дій значні площі лісових масивів України зазнали забруднення вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну перешкоду для ведення лісогосподарської діяльності та проходження сертифікації FSC. Це особливо актуально для філії "Північний лісовий офіс", де на територіях Чернігівської та Сумської областей проводяться роботи з визначення меж лісових ділянок забруднених ВНП. Наявність таких ділянок є одним із ключових чинників, що враховуються при прийнятті рішення щодо сертифікації лісогосподарських підприємств.

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"Незважаючи на ці виклики, ДП "Ліси України" забезпечує безперервність поставок сертифікованої лісопродукції. Деревообробні підприємства, зокрема ті, що орієнтовані на експорт, мають можливість придбати сертифіковані лісоматеріали у більшості ресурсних регіонів країни. Це сприяє підтримці експортного потенціалу деревообробної галузі та підтверджує відданість ДП "Ліси України" принципам сталого лісоуправління навіть в умовах війни", - зазначають на підприємстві.

Forest Stewardship Council® (FSC®) — це міжнародна неурядова організація, місією якої є просуванням екологічно відповідального, соціального та економічного управління лісами. У нашій країні FSC продовжує докладати зусиль для послідовного розвитку лісового сектору України в умовах повномасштабного вторгнення та шукати підходи реалізації реформ і консолідації влади, бізнесу та суспільства.

Система FSC сертифікації орієнтована на екологічно належне, соціально відповідальне та економічно життєздатне управління лісами, що є основою FSC принципів, критеріїв та міжнародних індикаторів, на яких базується FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства в рамках етапів планування, провадження діяльності, її моніторингу, а також коригування задля постійного удосконалення з метою досягнення визначених цілей сталості розвитку лісового господарства.