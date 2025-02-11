ДП "Ліси України" відновить роботу трьох деокупованих лісгоспів Харківщини, - Болоховець

З березня три великі держлісгоспи Харківської області – Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський – приєднуються до ДП "Ліси України". До кінця лютого всі вони увійдуть до Ізюмського надлісництва.

Про це повідомляє харківське видання "Об’єктив" , інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році лісгоспи потрапили під окупацію, згодом переважна частина була звільнена. Але, як зазначають в обласній військовій адміністрації, – ситуація в лісгоспах склалась критична, самостійно захищати ліси від пожеж та боротись з "чорними лісорубами" господарства не в змозі.

"Лісгоспи Харківщини опинилися у дуже складному становищі, — заявив директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета. – Через окупацію та воєнні дії, лісові масиви зазнали значних пошкоджень та незаконних рубок. На безпечних територіях важливо забезпечити контроль та захист пожеж та "чорних лісорубів". Лісгоспи самостійно не можуть виконувати такі функції. У "Лісах України" цьому вектору роботи надають великого значення, є відповідні ресурси та механізми стимулювання працівників".

Минулого тижня гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець провів нараду з активами всіх трьох лісгоспів. Були прийняті першочергові рішення із забезпечення співробітників лісництв засобами зв’язку, оргтехнікою, буде наданий транспорт та інструмент для гасіння пожеж. Проте "Лісам України" доведеться взяти на себе не лише питання збільшення зарплат та матеріального забезпечення. За господарствами тягнуться борги в десятки мільйонів гривень, з якими тепер теж треба щось робити.

"ДП "Ліси України" сплачує майже 10 мільярдів гривень податків на рік і жодної копійки не отримує з бюджету на соціальні, гуманітарні, оборонні проєкти, – зазначив Болоховець. – Водночас підприємство торік безоплатно передало ЗСУ деревини на майже пів мільярда гривень. Ми дотуємо Південь, де два роки триває масштабна програма з відновлення лісів. Ми дотуємо Схід, де населення треба забезпечувати дровами. Тепер беремо на себе ще один дотаційний проєкт – деокуповану Харківщину. Ми розуміємо, що багато років ми будемо лише витрачати, бо для господарювання доступно трохи понад 10% площі трьох лісгоспів. 139 тисяч гектарів заміновано, понад 7 тисяч гектарів залишається в окупації, значні території господарств – це фактично прифронтова лінія. Але ми не залишимо харків’ян сам на сам з проблемами. Місцеве населення має бути на сто відсотків забезпечено дровами для опалення. Повинні виконуватися військові поставки. Має бути ресурс у місцевих переробників. Потрібно максимально посилити захист лісового фонду від пожеж".

Проте, як зазначає очільник ДП "Ліси України", співробітникам лісгоспів треба готуватись не лише до зростання зарплат та нової техніки, але й до збільшення відповідальності та рівня контролю.

"Безпека "Лісів України" сьогодні працює ефективніше за будь-який правоохоронний та контролюючий орган. Порушень та зловживань уже не приховати – доведеться відповідати. Про це відверто говорили з колективами лісгоспів. Сподіваюся, люди мене почули та зрозуміли", – сказав Болоховець.

