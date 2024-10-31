ДП "Ліси України" очікує 2 млрд грн доходу від побудованих цього року лісових доріг

Кабмін ухвалив зміни до правил здійснення рубок.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

Серед багатьох інших питань Кабміном унормовано рубки для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту доріг на лісових ділянках та догляду за ними.

"Розвиток мережі лісових доріг – один із пріоритетів ДП "Ліси України". Дороги – це оперативне реагування та локалізація лісових пожеж. Крім того, вони забезпечують доступ до ресурсів – саме дороги дають підприємству можливість заготовляти необхідний ринку обсяг деревини з достатнім рівнем рентабельності. Врешті-решт, дороги – це одна зі складових переходу до природного лісівництва", - розповідає генеральний директор ДП "Ліси України" Болоховець.

За його словами, нові лісові дороги проєктуються так, щоб у максимально стислі терміни повертати інвестиції. Підрядники для виконання робіт визначаються на Prozorro.

Цього року ДП "Ліси України" запланувало будівництво понад 100 об’єктів (ділянок) лісових доріг. Завдяки доступу до нового ресурсу економічний ефект складе майже 2 млрд грн.

Як зазначив Болоховець, будівництво 165 кілометрів уже завершено, 106 кілометрів – на завершальній стадії. Проте частину проєктів ще не вдалося реалізувати, адже нормативна база щодо прокладання лісових доріг певний час залишалася неврегульованою, що призвело, на жаль, до зупинки деяких проєктів.

Тепер це питання, як і багато інших, унормовано. Прогалини в нормативній базі більше не блокуватимуть розвиток лісового господарства та не стануть приводом для необґрунтованого тиску з боку силових і контролюючих структур.

"Вдячний колегам із Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства лісових ресурсів України, які брали участь у процесі вдосконалення нормативної бази. Це справді важливі зміни", - наголосив Болоховець.

Нагадаємо, за підсумками 9 місяців 2024 збільшило обсяг реалізації деревини до 9,3 млн м3 деревини порівняно з 8,7 млн м3 за той же період 2023 року.

