УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини
3 985 17

ДП "Ліси України" очікує 2 млрд грн доходу від побудованих цього року лісових доріг

Лісові дороги

Кабмін ухвалив зміни до правил здійснення рубок.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ.

Серед багатьох інших питань Кабміном унормовано рубки для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту доріг на лісових ділянках та догляду за ними.

"Розвиток мережі лісових доріг – один із пріоритетів ДП "Ліси України". Дороги – це оперативне реагування та локалізація лісових пожеж. Крім того, вони забезпечують доступ до ресурсів – саме дороги дають підприємству можливість заготовляти необхідний ринку обсяг деревини з достатнім рівнем рентабельності. Врешті-решт, дороги – це одна зі складових переходу до природного лісівництва", - розповідає генеральний директор ДП "Ліси України" Болоховець.

За його словами, нові лісові дороги проєктуються так, щоб у максимально стислі терміни повертати інвестиції. Підрядники для виконання робіт визначаються на Prozorro.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посуха, сильний вітер та безконтрольні самосійні ліси: в ДП "Ліси України" назвали причини масштабних пожеж

Цього року ДП "Ліси України" запланувало будівництво понад 100 об’єктів (ділянок) лісових доріг. Завдяки доступу до нового ресурсу економічний ефект складе майже 2 млрд грн.

Лісові дороги

Як зазначив Болоховець, будівництво 165 кілометрів уже завершено, 106 кілометрів – на завершальній стадії. Проте частину проєктів ще не вдалося реалізувати, адже нормативна база щодо прокладання лісових доріг певний час залишалася неврегульованою, що призвело, на жаль, до зупинки деяких проєктів.

Тепер це питання, як і багато інших, унормовано. Прогалини в нормативній базі більше не блокуватимуть розвиток лісового господарства та не стануть приводом для необґрунтованого тиску з боку силових і контролюючих структур.

"Вдячний колегам із Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства лісових ресурсів України, які брали участь у процесі вдосконалення нормативної бази. Це справді важливі зміни", - наголосив Болоховець.

Лісові дороги

Нагадаємо, за підсумками 9 місяців 2024 збільшило обсяг реалізації деревини до 9,3 млн м3 деревини порівняно з 8,7 млн м3 за той же період 2023 року.

Також дивіться: Напередодні Дня працівника лісу ДП "Ліси України" передало військовим три десятки пікапів. ВIДЕО

Автор: 

дороги (3101) ліс (776) деревина (63) Ліси України (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Один злодій корупціонер дякує іншим злодіям корупціонерам за те що тепер легше технічно розграбовувати ліс. Ха ха ха.
показати весь коментар
31.10.2024 17:35 Відповісти
+5
ДП "Ліси України" - лідер по безжальному, абсолютно не обгрунтованому знищуваннню рубаннями ліси України! Це профі серед браконьєрів. Вони опишуть і сплетуть таку брехню про вирубаний і вкрадений ліс, що жоден прокурор аж рота від подиву відкриє.
Є ще одна структура, якесь там Агенство лісових ресурсів України, але чим воно займається, ніхто не знає. Мабуть крадуть один в одного ліс-круглях, і тагнуть на продаж за кордон!
Якщо не можна закатувати мільярди в асфальт, то вирішили це робити у лісі, щоб не дуже муляло очі Українціям.
Це так ДП "Ліси України" готується сприяти просуванню військ агресора по лісових дорогах в Україні? Ось це так номер!!!
показати весь коментар
31.10.2024 17:49 Відповісти
+3
..платные лесные дороги??
показати весь коментар
31.10.2024 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..платные лесные дороги??
показати весь коментар
31.10.2024 17:23 Відповісти
Один злодій корупціонер дякує іншим злодіям корупціонерам за те що тепер легше технічно розграбовувати ліс. Ха ха ха.
показати весь коментар
31.10.2024 17:35 Відповісти
А еще асфальтом можно закрывать сельскохозяйстввенные земли и потом драть с фермеров деньги за его уборку.
показати весь коментар
31.10.2024 17:35 Відповісти
ДП "Ліси України" - лідер по безжальному, абсолютно не обгрунтованому знищуваннню рубаннями ліси України! Це профі серед браконьєрів. Вони опишуть і сплетуть таку брехню про вирубаний і вкрадений ліс, що жоден прокурор аж рота від подиву відкриє.
Є ще одна структура, якесь там Агенство лісових ресурсів України, але чим воно займається, ніхто не знає. Мабуть крадуть один в одного ліс-круглях, і тагнуть на продаж за кордон!
Якщо не можна закатувати мільярди в асфальт, то вирішили це робити у лісі, щоб не дуже муляло очі Українціям.
Це так ДП "Ліси України" готується сприяти просуванню військ агресора по лісових дорогах в Україні? Ось це так номер!!!
показати весь коментар
31.10.2024 17:49 Відповісти
До речі лісові смуги дуже сильно рятують особовий склад. Любий продаж лісу під час війни це взагалі то злочин проти обороноздатності. Ха ха ха.
показати весь коментар
31.10.2024 17:52 Відповісти
Для цих мафіоз - це джерело надзбагачення! Вони не просто поза законом, вони над законом!!!
Всі ті судді, прокурори, адвокати, поліція, нотаріуси за щастя приятелювати з лісниками.
Все деревне просто на халяву, починаючи від дров і закінчуючи оздобленням бань, більярдних, гаражів, віталень, заміських будиночків для втіх з певними дівчатками...
показати весь коментар
31.10.2024 17:57 Відповісти
Зараз в Україні взагалі те що вони називають лісом це взагалі то не ліс. Це незрілі посадки. Є одиничні цінні дорослі дерева. А під час війни взагалі заборонити вирубки. Є якийсь посадки на балансі громад. От їх в якості дров і використовувати тими громадами де вони є. А державний ліс взагалі просто охороняти і все. Які можуть бути вирубки? Ресурс треба буде після війни. Ха ха ха.
показати весь коментар
31.10.2024 19:12 Відповісти
Забудьте про ліс як національне багатство Народу України. Щоб Ви розуміли, ДП "Ліси України" не є державною структурою, а лісами вже володіє, а Державне агенство лісових ресурсів України - державна структура, але лісами не володіє. То як воно може щось контролювати, якщо не має володіння. По суті-ліси вже по-тихому приватизовані ДП "Ліси України". Ось незабаром ще раз оптимізують залишки лісогосподарських підприємств (філій) і ліси покладуть в кишеню конкретним олігархічним кланам. Ну, і все! Ні грибочків, ні дровцят, ні чорниць!
показати весь коментар
31.10.2024 21:52 Відповісти
Слабувата любов наших людей до грибів, ягід, дерев. Жодного повідомлення про спалену ліву пилораму, спалену фуру чи майна гівнюка з офісу лісів. Партизанський край без партизанів, а ліси без дерев. Ха ха ха.
показати весь коментар
31.10.2024 22:09 Відповісти
Оооо!!! Так з цього і треба почати! Лісники саме й бояться такого розголосу, бо всі свої чорні справи вони роблять темно, як у лісі, ніхто думають нічого не бачить.
А ось запалала б садиба чи авто хоча б декого з них, відразу шухернулися.
В більшості з них статки, повірте, багатьом прокурорам далеко братись!!!
показати весь коментар
01.11.2024 07:44 Відповісти
Крім того, вони забезпечують доступ до ресурсів - саме дороги дають підприємству можливість заготовляти необхідний ринку обсяг деревини з достатнім рівнем рентабельност Джерело:

Геніально просто, пиляти гроші на будівництві доріг щоб побільше зрізати деревини, щоб потім більше попиляти на будівнитцві доріг.
Агов *******, Ви на кожному кроці писали що клятий баріга вивіз весь ліс у ЄС, де Ви суки, сметуни кончені.
показати весь коментар
31.10.2024 18:02 Відповісти
Спитати б, що вони курять, та вони не курять, а пилять. І не дерева
показати весь коментар
31.10.2024 18:10 Відповісти
От вміють у нас держслужбовці,пардон:
-насцяти у вуха,
-наплювати в очі,
-насрати на голову
... і видати це за манну небесну!
показати весь коментар
31.10.2024 18:27 Відповісти
це щоб зручніше крадений ліс вивозити
ну не на дрони же витрачати
бо ЗЕ вже дав мільон дронів..
так у телемарахвоні сказали
показати весь коментар
31.10.2024 18:43 Відповісти
*******,лісу
Тепер велике будівництво доріг в лісі
показати весь коментар
31.10.2024 20:02 Відповісти
раніш думав що кацапи не полізуть до нас,нас же 52 мільйони,це ж не Ічкерія,Сакартвело.
Тепер зрозуміло на що вони розраховують-корупція

замість коштів на оборону,зброю,ні -дороги,плитка,квіточки,комунхоз,фонтани ...
показати весь коментар
31.10.2024 20:09 Відповісти
ну чого ці гниди так вчепилися до доріг. Один до війни готував ідеальні дороги для московської навали, інші злодії роблять дороги,ьщоб було краще ліс розкрадати. Негідники.
показати весь коментар
31.10.2024 20:25 Відповісти
 
 