ГП "Леса Украины" ожидает 2 млрд грн дохода от построенных в этом году лесных дорог

Кабмин принял изменения в правила осуществления рубок.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.

Среди многих других вопросов Кабмином нормированы рубки для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог на лесных участках и ухода за ними.

"Развитие сети лесных дорог - один из приоритетов ГП "Леса Украины". Дороги - это оперативное реагирование и локализация лесных пожаров. Кроме того, они обеспечивают доступ к ресурсам - именно дороги дают предприятию возможность заготавливать необходимый рынку объем древесины с достаточным уровнем рентабельности. В конце концов, дороги - это одна из составляющих перехода к естественному лесоводству", - рассказывает генеральный директор ГП "Леса Украины" Болоховец.

По его словам, новые лесные дороги проектируются так, чтобы в максимально сжатые сроки возвращать инвестиции. Подрядчики для выполнения работ определяются на Prozorro.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосейные леса: в ГП "Леса Украины" назвали причины масштабных пожаров

В этом году ГП "Леса Украины" запланировало строительство более 100 объектов (участков) лесных дорог. Благодаря доступу к новому ресурсу экономический эффект составит почти 2 млрд грн.

Как отметил Болоховец, строительство 165 километров уже завершено, 106 километров - на завершающей стадии. Однако часть проектов еще не удалось реализовать, ведь нормативная база по прокладке лесных дорог определенное время оставалась неурегулированной, что привело, к сожалению, к остановке некоторых проектов.

Теперь этот вопрос, как и многие другие, унормирован. Пробелы в нормативной базе больше не будут блокировать развитие лесного хозяйства и не станут поводом для необоснованного давления со стороны силовых и контролирующих структур.

"Благодарен коллегам из Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственного агентства лесных ресурсов Украины, которые принимали участие в процессе совершенствования нормативной базы. Это действительно важные изменения", - подчеркнул Болоховец.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило объем реализации древесины до 9,3 млн м3 древесины по сравнению с 8,7 млн м3 за тот же период 2023 года.

Также смотрите: Накануне Дня работника леса ГП "Леса Украины" передало военным три десятка пикапов. ВИДЕО