3 985 17

ГП "Леса Украины" ожидает 2 млрд грн дохода от построенных в этом году лесных дорог

лісова дорога побудована ДП "Ліси України"

Кабмин принял изменения в правила осуществления рубок.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.

Среди многих других вопросов Кабмином нормированы рубки для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог на лесных участках и ухода за ними.

"Развитие сети лесных дорог - один из приоритетов ГП "Леса Украины". Дороги - это оперативное реагирование и локализация лесных пожаров. Кроме того, они обеспечивают доступ к ресурсам - именно дороги дают предприятию возможность заготавливать необходимый рынку объем древесины с достаточным уровнем рентабельности. В конце концов, дороги - это одна из составляющих перехода к естественному лесоводству", - рассказывает генеральный директор ГП "Леса Украины" Болоховец.

По его словам, новые лесные дороги проектируются так, чтобы в максимально сжатые сроки возвращать инвестиции. Подрядчики для выполнения работ определяются на Prozorro.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосейные леса: в ГП "Леса Украины" назвали причины масштабных пожаров

В этом году ГП "Леса Украины" запланировало строительство более 100 объектов (участков) лесных дорог. Благодаря доступу к новому ресурсу экономический эффект составит почти 2 млрд грн.

Как отметил Болоховец, строительство 165 километров уже завершено, 106 километров - на завершающей стадии. Однако часть проектов еще не удалось реализовать, ведь нормативная база по прокладке лесных дорог определенное время оставалась неурегулированной, что привело, к сожалению, к остановке некоторых проектов.

Теперь этот вопрос, как и многие другие, унормирован. Пробелы в нормативной базе больше не будут блокировать развитие лесного хозяйства и не станут поводом для необоснованного давления со стороны силовых и контролирующих структур.

"Благодарен коллегам из Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственного агентства лесных ресурсов Украины, которые принимали участие в процессе совершенствования нормативной базы. Это действительно важные изменения", - подчеркнул Болоховец.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило объем реализации древесины до 9,3 млн м3 древесины по сравнению с 8,7 млн м3 за тот же период 2023 года.

Также смотрите: Накануне Дня работника леса ГП "Леса Украины" передало военным три десятка пикапов. ВИДЕО

дороги (2514) лес (636) древесина (18) Леса Украины (24)
Топ комментарии
+5
Один злодій корупціонер дякує іншим злодіям корупціонерам за те що тепер легше технічно розграбовувати ліс. Ха ха ха.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:35 Ответить
+5
ДП "Ліси України" - лідер по безжальному, абсолютно не обгрунтованому знищуваннню рубаннями ліси України! Це профі серед браконьєрів. Вони опишуть і сплетуть таку брехню про вирубаний і вкрадений ліс, що жоден прокурор аж рота від подиву відкриє.
Є ще одна структура, якесь там Агенство лісових ресурсів України, але чим воно займається, ніхто не знає. Мабуть крадуть один в одного ліс-круглях, і тагнуть на продаж за кордон!
Якщо не можна закатувати мільярди в асфальт, то вирішили це робити у лісі, щоб не дуже муляло очі Українціям.
Це так ДП "Ліси України" готується сприяти просуванню військ агресора по лісових дорогах в Україні? Ось це так номер!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 17:49 Ответить
+3
..платные лесные дороги??
показать весь комментарий
31.10.2024 17:23 Ответить
Зараз в Україні взагалі те що вони називають лісом це взагалі то не ліс. Це незрілі посадки. Є одиничні цінні дорослі дерева. А під час війни взагалі заборонити вирубки. Є якийсь посадки на балансі громад. От їх в якості дров і використовувати тими громадами де вони є. А державний ліс взагалі просто охороняти і все. Які можуть бути вирубки? Ресурс треба буде після війни. Ха ха ха.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:12 Ответить
Забудьте про ліс як національне багатство Народу України. Щоб Ви розуміли, ДП "Ліси України" не є державною структурою, а лісами вже володіє, а Державне агенство лісових ресурсів України - державна структура, але лісами не володіє. То як воно може щось контролювати, якщо не має володіння. По суті-ліси вже по-тихому приватизовані ДП "Ліси України". Ось незабаром ще раз оптимізують залишки лісогосподарських підприємств (філій) і ліси покладуть в кишеню конкретним олігархічним кланам. Ну, і все! Ні грибочків, ні дровцят, ні чорниць!
показать весь комментарий
31.10.2024 21:52 Ответить
Слабувата любов наших людей до грибів, ягід, дерев. Жодного повідомлення про спалену ліву пилораму, спалену фуру чи майна гівнюка з офісу лісів. Партизанський край без партизанів, а ліси без дерев. Ха ха ха.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:09 Ответить
Оооо!!! Так з цього і треба почати! Лісники саме й бояться такого розголосу, бо всі свої чорні справи вони роблять темно, як у лісі, ніхто думають нічого не бачить.
А ось запалала б садиба чи авто хоча б декого з них, відразу шухернулися.
В більшості з них статки, повірте, багатьом прокурорам далеко братись!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 07:44 Ответить
Крім того, вони забезпечують доступ до ресурсів - саме дороги дають підприємству можливість заготовляти необхідний ринку обсяг деревини з достатнім рівнем рентабельност Джерело:

Геніально просто, пиляти гроші на будівництві доріг щоб побільше зрізати деревини, щоб потім більше попиляти на будівнитцві доріг.
Агов *******, Ви на кожному кроці писали що клятий баріга вивіз весь ліс у ЄС, де Ви суки, сметуни кончені.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:02 Ответить
Спитати б, що вони курять, та вони не курять, а пилять. І не дерева
показать весь комментарий
31.10.2024 18:10 Ответить
От вміють у нас держслужбовці,пардон:
-насцяти у вуха,
-наплювати в очі,
-насрати на голову
... і видати це за манну небесну!
показать весь комментарий
31.10.2024 18:27 Ответить
це щоб зручніше крадений ліс вивозити
ну не на дрони же витрачати
бо ЗЕ вже дав мільон дронів..
так у телемарахвоні сказали
показать весь комментарий
31.10.2024 18:43 Ответить
*******,лісу
Тепер велике будівництво доріг в лісі
показать весь комментарий
31.10.2024 20:02 Ответить
раніш думав що кацапи не полізуть до нас,нас же 52 мільйони,це ж не Ічкерія,Сакартвело.
Тепер зрозуміло на що вони розраховують-корупція

замість коштів на оборону,зброю,ні -дороги,плитка,квіточки,комунхоз,фонтани ...
показать весь комментарий
31.10.2024 20:09 Ответить
ну чого ці гниди так вчепилися до доріг. Один до війни готував ідеальні дороги для московської навали, інші злодії роблять дороги,ьщоб було краще ліс розкрадати. Негідники.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:25 Ответить
 
 