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Новости Видео Война
2 014 15

В канун Дня работника леса ГП "Ліси України" передало военным три десятка пикапов. ВИДЕО

Накануне Дня работника леса лесоводы сделали подарок военным. Они передали 13 подразделениям ВСУ три десятка пикапов - Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и других моделей.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Ліси України" Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.

Подарки получили 68-я и 71-я отдельные егерские бригады, НГУ "Хартія", 128-я горно-штурмовая бригада, 55-я артиллерийская бригада "Запорізька Січ", 150-я механизированная бригада, 129-я и 110-я отдельные бригады территориальной обороны и другие подразделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для обеспечения фронта древесиной посредники не требуются, - генеральный директор ГП "Ліси України"

Техника поступила из хозяйств Полесского, Центрального, Карпатского и Северного офисов ГП "Ліси України".

Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии.

"В лесных хозяйствах еще сохраняется острый дефицит транспорта. Нужны автомобили для патрулирования, тушения пожаров, хозяйственной деятельности. Но, закупая новые машины, мы сразу планируем передачу автомобилей ВСУ. Всего с начала войны лесоводы предоставили Вооруженным Силам более 1100 единиц транспорта", - сообщил Юрий Болоховец.

В подразделениях, которые получили машины, служат мобилизованные работники предприятия.

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"Стараемся держать с ними связь, собирать их потребности и поддерживать, насколько это возможно. Кроме автомобилей, чуть ли не каждую неделю от Союза воинов-лесоводов направляем дроны, средства РЭБ и многое другое. С начала войны сумма безвозвратной помощи от лесоводов превысила 1,5 млрд грн", - отметил Болоховец.

В ГП "Ліси України" помогают Вооруженным Силам не только техникой. В этом году предприятие бесплатно передало Вооруженным Силам древесины почти на 300 млн грн.

"Уже второй год подряд "Ліси України" демонстрируют рекордный уровень прибыли. Это результат прозрачного и эффективного управления. Поэтому мы имеем возможность инвестировать в развитие и, вместе с тем, максимально поддерживать фронт", - подытожил Юрий Болоховец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным, защищающим Угледар, катастрофически не хватает дронов. Ситуация - критическая и ухудшается каждый день, - воин ВСУ Ворошнов

Автор: 

помощь (7817) Леса Украины (17)


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Топ комментарии
+3
ЯКІ нах. подарунки - ці пікапи куплені Зе владою втридорога, а потім типа подарені ЗСУ.
За все платить громадянин України зі своєї кишені.
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13.09.2024 13:09
+2
Я так розумію, ДП означає Державне підприємство.
Тобто, ви , за державний кошт, купили нові машини для військових?
Відкат від постачальника собі ж лишили?
І в чому тут сіль?
Не вірю, що ви з зарплат відкладали...
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13.09.2024 11:59
+2
Скоріш за все, ДП отримало допомогу від Європи (є міжнародні програми в лісовій галузі і періодично надходить допомога для підтримки галузі: пожежні машини, пікапи, квадрокоптери, аерозольні установки), зʼявилася можливість для оновлення парку і частина автомобілів передається ЗСУ.
Не шукайте зраду там де її нема.
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13.09.2024 12:56
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норм пацани - але день працівника лісу?
в Україні є хоч який би день просто так - от день і день?
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13.09.2024 10:56 Ответить
Тоді буде дуже просто жити. Нам це не підходить.
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13.09.2024 11:44 Ответить
даєш 453 праздникі на 365 днів в року- ну і ***** та робота?
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13.09.2024 11:48 Ответить
Ліс нищать так що мародеру Порошенко і не снилось , один гуморист на стадіоні мочив , що Порох карпатські ліси під ніж пустив , а 5 рік поспіль , хто пиляє ? Музикант піаніст ? Нє?

Вірно - знову Порох.
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13.09.2024 10:57 Ответить
суцільне свято - суцільні якись чиїсь дні...
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13.09.2024 11:02 Ответить
Я так розумію, ДП означає Державне підприємство.
Тобто, ви , за державний кошт, купили нові машини для військових?
Відкат від постачальника собі ж лишили?
І в чому тут сіль?
Не вірю, що ви з зарплат відкладали...
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13.09.2024 11:59 Ответить
Это не теплее. Это уже горячо. Где вы прочитали про новые машины?
Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии. Источник:
Представьте состояние хороших людей, которые должны были выкупить эти машины по остаточной стоимости.
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13.09.2024 12:17 Ответить
закуповуючи нові машини, ми одразу плануємо передачу автомобілів ЗСУ. Джерело:
Вважаєте, ці події, купівля нових і передача, не пов*язані?
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13.09.2024 13:01 Ответить
Скоріш за все, ДП отримало допомогу від Європи (є міжнародні програми в лісовій галузі і періодично надходить допомога для підтримки галузі: пожежні машини, пікапи, квадрокоптери, аерозольні установки), зʼявилася можливість для оновлення парку і частина автомобілів передається ЗСУ.
Не шукайте зраду там де її нема.
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13.09.2024 12:56 Ответить
Жодної зради не шукаю, просто знаю одного колишнього замміністра лісового господарства...
Ваш оптимізм має право на існування, але я, швидше, поінформований реаліст.
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13.09.2024 13:10 Ответить
Загалом з початку війни лісівники надали Збройним Силам понад 1100 одиниць транспорту", - повідомив Юрій Болоховець.
Джерело:

Люди читають і не розуміють - за чий рахунок.

По 36 автівок у місяць. Це тільки "Ліси України".
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13.09.2024 18:36 Ответить
Державне підприємство не дорівнює державне фінансування. Ліси продують ліс, мають з цього гроші, державного фінансування майже немає вже декілька років.
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13.09.2024 13:02 Ответить
ЯКІ нах. подарунки - ці пікапи куплені Зе владою втридорога, а потім типа подарені ЗСУ.
За все платить громадянин України зі своєї кишені.
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13.09.2024 13:09 Ответить
Харить цей совок з перерізанням лєнточок і подарункам до дня чогось там. Це робиться тільки, щоб якась держ морда засвітилась в новинах. Кожен повинен робити те на чому спеціалізується і причому робити ефективно. Політики і бізнесмени можуть піаритись за власний кошт, а держ структурам такі заходи невластиві. Політична реклама за раунок платників податків.
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13.09.2024 22:07 Ответить
30 машин на ловлю"ухилянтів"
На фронт - НІ, НЕ ВІРЮ
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14.09.2024 11:36 Ответить
 
 