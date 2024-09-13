В канун Дня работника леса ГП "Ліси України" передало военным три десятка пикапов. ВИДЕО
Накануне Дня работника леса лесоводы сделали подарок военным. Они передали 13 подразделениям ВСУ три десятка пикапов - Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и других моделей.
Об этом сообщил генеральный директор ГП "Ліси України" Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.
Подарки получили 68-я и 71-я отдельные егерские бригады, НГУ "Хартія", 128-я горно-штурмовая бригада, 55-я артиллерийская бригада "Запорізька Січ", 150-я механизированная бригада, 129-я и 110-я отдельные бригады территориальной обороны и другие подразделения.
Техника поступила из хозяйств Полесского, Центрального, Карпатского и Северного офисов ГП "Ліси України".
Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии.
"В лесных хозяйствах еще сохраняется острый дефицит транспорта. Нужны автомобили для патрулирования, тушения пожаров, хозяйственной деятельности. Но, закупая новые машины, мы сразу планируем передачу автомобилей ВСУ. Всего с начала войны лесоводы предоставили Вооруженным Силам более 1100 единиц транспорта", - сообщил Юрий Болоховец.
В подразделениях, которые получили машины, служат мобилизованные работники предприятия.
"Стараемся держать с ними связь, собирать их потребности и поддерживать, насколько это возможно. Кроме автомобилей, чуть ли не каждую неделю от Союза воинов-лесоводов направляем дроны, средства РЭБ и многое другое. С начала войны сумма безвозвратной помощи от лесоводов превысила 1,5 млрд грн", - отметил Болоховец.
В ГП "Ліси України" помогают Вооруженным Силам не только техникой. В этом году предприятие бесплатно передало Вооруженным Силам древесины почти на 300 млн грн.
"Уже второй год подряд "Ліси України" демонстрируют рекордный уровень прибыли. Это результат прозрачного и эффективного управления. Поэтому мы имеем возможность инвестировать в развитие и, вместе с тем, максимально поддерживать фронт", - подытожил Юрий Болоховец.
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в Україні є хоч який би день просто так - от день і день?
Вірно - знову Порох.
Тобто, ви , за державний кошт, купили нові машини для військових?
Відкат від постачальника собі ж лишили?
І в чому тут сіль?
Не вірю, що ви з зарплат відкладали...
Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии. Источник:
Представьте состояние хороших людей, которые должны были выкупить эти машины по остаточной стоимости.
Вважаєте, ці події, купівля нових і передача, не пов*язані?
Не шукайте зраду там де її нема.
Ваш оптимізм має право на існування, але я, швидше, поінформований реаліст.
Джерело:
Люди читають і не розуміють - за чий рахунок.
По 36 автівок у місяць. Це тільки "Ліси України".
За все платить громадянин України зі своєї кишені.
На фронт - НІ, НЕ ВІРЮ