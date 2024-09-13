В канун Дня работника леса ГП "Ліси України" передало военным три десятка пикапов. ВИДЕО

Накануне Дня работника леса лесоводы сделали подарок военным. Они передали 13 подразделениям ВСУ три десятка пикапов - Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и других моделей.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Ліси України" Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.

Подарки получили 68-я и 71-я отдельные егерские бригады, НГУ "Хартія", 128-я горно-штурмовая бригада, 55-я артиллерийская бригада "Запорізька Січ", 150-я механизированная бригада, 129-я и 110-я отдельные бригады территориальной обороны и другие подразделения.

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Техника поступила из хозяйств Полесского, Центрального, Карпатского и Северного офисов ГП "Ліси України".

Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии.

"В лесных хозяйствах еще сохраняется острый дефицит транспорта. Нужны автомобили для патрулирования, тушения пожаров, хозяйственной деятельности. Но, закупая новые машины, мы сразу планируем передачу автомобилей ВСУ. Всего с начала войны лесоводы предоставили Вооруженным Силам более 1100 единиц транспорта", - сообщил Юрий Болоховец.

В подразделениях, которые получили машины, служат мобилизованные работники предприятия.

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"Стараемся держать с ними связь, собирать их потребности и поддерживать, насколько это возможно. Кроме автомобилей, чуть ли не каждую неделю от Союза воинов-лесоводов направляем дроны, средства РЭБ и многое другое. С начала войны сумма безвозвратной помощи от лесоводов превысила 1,5 млрд грн", - отметил Болоховец.

В ГП "Ліси України" помогают Вооруженным Силам не только техникой. В этом году предприятие бесплатно передало Вооруженным Силам древесины почти на 300 млн грн.

"Уже второй год подряд "Ліси України" демонстрируют рекордный уровень прибыли. Это результат прозрачного и эффективного управления. Поэтому мы имеем возможность инвестировать в развитие и, вместе с тем, максимально поддерживать фронт", - подытожил Юрий Болоховец.

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