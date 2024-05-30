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древесина (12) Леса Украины (14)

Для обеспечения фронта древесиной посредники не требуются, - генеральный директор ГП "Леса Украины"

деревина

ГП "Леса Украины" обеспечат поставку любых объемов древесины для фортификаций.

Об этом сообщил генеральный директор "Лесов Украины" Юрий Болоховец.

"Оборона государства - наш приоритет. Предприятие в первую очередь выполняло и выполняет все без исключения оборонные заказы. Мы - крупнейшая государственная компания. Если в этом будет необходимость, "Леса Украины" готовы к значительному увеличению объемов поставок", - отметил Болоховец.

По словам руководителя предприятия, условия передачи древесины для фортификаций определяют Минобороны, ОВА, военные подразделения. Это могут быть тендеры, прямые договора, другие механизмы.

"Заказчикам нет необходимости обращаться к посредникам - мы найдем объемы, организуем поставку. О какой бы точке на карте Украины ни шла речь", - подчеркнул Болоховец.

На этой неделе ГП "Леса Украины" выиграло тендер Министерства обороны Украины на поставку почти 28 тыс. куб. м древесины. Торги проходили на Prozorro. С начала 2024 года ГП "Леса Украины" безвозмездно предоставило Силам обороны почти 75 тыс. куб. м древесины.
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Дурник якийсь.
А як тоді ціни втричі завищувать? Не соображає що несе...
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30.05.2024 15:12 Ответить
та ви що, а як будуть заробляти тоді правильні та хороші люди..., вони ж збідніють..., ні лекс не куплять, ні шубу коханці, ні апартаменти в Дубаї...
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30.05.2024 15:13 Ответить
Відкрию величезну ТАЕМНИЦЮ:
Курячі ферми "яйця по 17 грн." без посередників теж НЕ МОГЛИ ПОСТАЧАТИ!
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30.05.2024 15:21 Ответить
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30.05.2024 15:24 Ответить
И мы
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30.05.2024 15:25 Ответить
Миколаївська ОВА закупила колоди для укріплення фортифікаційних споруд втричі дорожче ринкових цін, - "Наші гроші" Джерело: От що з цим робити? Це вже не можливо терпіти! Така інформація мене особисто вбиває на повал!!!
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30.05.2024 15:25 Ответить
А де ж ОПа харчєватся будєт???
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30.05.2024 15:25 Ответить
Звільнять його незабаром, до Заслуженого...
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30.05.2024 15:48 Ответить
А щоб заносити кому треба, ціни завищать самі?
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30.05.2024 16:07 Ответить
 
 