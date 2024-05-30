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Новини
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Для забезпечення фронту деревиною посередники не потрібні, - генеральний директор ДП "Ліси України"

деревина

ДП "Ліси України" забезпечать поставку будь-яких обсягів деревини для фортифікацій.

Про це повідомив генеральний директор "Лісів України" Юрій Болоховець.

"Оборона держави — наш пріоритет. Підприємство першочергово виконувало і виконує всі без виключення оборонні замовлення. Ми — найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, "Ліси України" готові до значного збільшення обсягів поставок", - зазначив Болоховець.

За словами очільника підприємства, умови передачі деревини для фортифікацій визначають Міноборони, ОВА, військові підрозділи. Це можуть бути тендери, прямі договори, інші механізми.

"Замовникам немає необхідності звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо поставку. Про яку б точку на карті України не йшлося", - підкреслив Болоховець.

На цьому тижні ДП "Ліси України" виграло тендер Міністерства оборони України на поставку майже 28 тис. куб. м деревини. Торги відбувалися на Prozorro. З початку 2024 року ДП "Ліси України" безоплатно надало Силам оборони майже 75 тис. куб. м деревини.

Автор: 

деревина (56) Ліси України (41)


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Дурник якийсь.
А як тоді ціни втричі завищувать? Не соображає що несе...
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30.05.2024 15:12 Відповісти
та ви що, а як будуть заробляти тоді правильні та хороші люди..., вони ж збідніють..., ні лекс не куплять, ні шубу коханці, ні апартаменти в Дубаї...
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30.05.2024 15:13 Відповісти
Відкрию величезну ТАЕМНИЦЮ:
Курячі ферми "яйця по 17 грн." без посередників теж НЕ МОГЛИ ПОСТАЧАТИ!
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30.05.2024 15:21 Відповісти
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30.05.2024 15:24 Відповісти
И мы
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30.05.2024 15:25 Відповісти
Миколаївська ОВА закупила колоди для укріплення фортифікаційних споруд втричі дорожче ринкових цін, - "Наші гроші" Джерело: От що з цим робити? Це вже не можливо терпіти! Така інформація мене особисто вбиває на повал!!!
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30.05.2024 15:25 Відповісти
А де ж ОПа харчєватся будєт???
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30.05.2024 15:25 Відповісти
Звільнять його незабаром, до Заслуженого...
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30.05.2024 15:48 Відповісти
А щоб заносити кому треба, ціни завищать самі?
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30.05.2024 16:07 Відповісти
 
 