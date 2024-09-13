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Новини Відео Війна
2 014 15

Напередодні Дня працівника лісу ДП "Ліси України" передало військовим три десятки пікапів. ВIДЕО

Напередодні Дня працівника лісу лісівники зробили подарунок військовим. Вони передали 13 підрозділам ЗСУ три десятки пікапів - Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok та інших моделей.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, передає Цензор.НЕТ.

Подарунки отримали 68-ма та 71-ша окремі єгерські бригади, НГУ "Хартія", 128-ма гірсько-штурмова бригада, 55-та артилерійська бригада "Запорізька Січ", 150-та механізована бригада, 129-та та 110-та окремі бригади територіальної оборони та інші підрозділи.

Читайте: Ми в три рази збільшили сплату дивідендів державі, – гендиректор ДП "Ліси України" Болоховець

Техніка надійшла з господарств Поліського, Центрального, Карпатського та Північного офісів ДП "Ліси України".

Як зазначається, всі машини доглянуті та в доброму технічному стані.

"У лісових господарствах ще зберігається гострий дефіцит транспорту. Потрібні автомобілі для патрулювання, гасіння пожеж, господарської діяльності. Але, закуповуючи нові машини, ми одразу плануємо передачу автомобілів ЗСУ. Загалом з початку війни лісівники надали Збройним Силам понад 1100 одиниць транспорту", — повідомив Юрій Болоховець.

У підрозділах, які отримали машини, служать мобілізовані працівники підприємства.

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"Намагаємося тримати з ними зв’язок, збирати їхні потреби та підтримувати, наскільки це можливо. Крім автомобілів, чи не кожного тижня від Спілки воїнів-лісівників направляємо дрони, засоби РЕБ та багато іншого. З початку війни сума безповоротної допомоги від лісівників перевищила 1,5 млрд грн", — зазначив Болоховець.

У ДП "Ліси України" допомагають Збройним Силам не лише технікою. Цього року підприємство безоплатно передало Збройним Силам деревини на майже 300 млн грн.

"Вже другий рік поспіль "Ліси України" демонструють рекордний рівень прибутку. Це результат прозорого та ефективного управління. Тож ми маємо можливість інвестувати у розвиток і разом із тим максимально підтримувати фронт", — підсумував Юрій Болоховець.

Читайте: Держпідприємство "Ліси України" купило ще 50 новеньких автівок за 45 мільйонів

Автор: 

допомога (8368) Ліси України (41)


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Топ коментарі
+3
ЯКІ нах. подарунки - ці пікапи куплені Зе владою втридорога, а потім типа подарені ЗСУ.
За все платить громадянин України зі своєї кишені.
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13.09.2024 13:09
+2
Я так розумію, ДП означає Державне підприємство.
Тобто, ви , за державний кошт, купили нові машини для військових?
Відкат від постачальника собі ж лишили?
І в чому тут сіль?
Не вірю, що ви з зарплат відкладали...
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13.09.2024 11:59
+2
Скоріш за все, ДП отримало допомогу від Європи (є міжнародні програми в лісовій галузі і періодично надходить допомога для підтримки галузі: пожежні машини, пікапи, квадрокоптери, аерозольні установки), зʼявилася можливість для оновлення парку і частина автомобілів передається ЗСУ.
Не шукайте зраду там де її нема.
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13.09.2024 12:56
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норм пацани - але день працівника лісу?
в Україні є хоч який би день просто так - от день і день?
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13.09.2024 10:56 Відповісти
Тоді буде дуже просто жити. Нам це не підходить.
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13.09.2024 11:44 Відповісти
даєш 453 праздникі на 365 днів в року- ну і ***** та робота?
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13.09.2024 11:48 Відповісти
Ліс нищать так що мародеру Порошенко і не снилось , один гуморист на стадіоні мочив , що Порох карпатські ліси під ніж пустив , а 5 рік поспіль , хто пиляє ? Музикант піаніст ? Нє?

Вірно - знову Порох.
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13.09.2024 10:57 Відповісти
суцільне свято - суцільні якись чиїсь дні...
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13.09.2024 11:02 Відповісти
Я так розумію, ДП означає Державне підприємство.
Тобто, ви , за державний кошт, купили нові машини для військових?
Відкат від постачальника собі ж лишили?
І в чому тут сіль?
Не вірю, що ви з зарплат відкладали...
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13.09.2024 11:59 Відповісти
Это не теплее. Это уже горячо. Где вы прочитали про новые машины?
Как отмечается, все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии. Источник:
Представьте состояние хороших людей, которые должны были выкупить эти машины по остаточной стоимости.
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13.09.2024 12:17 Відповісти
закуповуючи нові машини, ми одразу плануємо передачу автомобілів ЗСУ. Джерело:
Вважаєте, ці події, купівля нових і передача, не пов*язані?
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13.09.2024 13:01 Відповісти
Скоріш за все, ДП отримало допомогу від Європи (є міжнародні програми в лісовій галузі і періодично надходить допомога для підтримки галузі: пожежні машини, пікапи, квадрокоптери, аерозольні установки), зʼявилася можливість для оновлення парку і частина автомобілів передається ЗСУ.
Не шукайте зраду там де її нема.
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13.09.2024 12:56 Відповісти
Жодної зради не шукаю, просто знаю одного колишнього замміністра лісового господарства...
Ваш оптимізм має право на існування, але я, швидше, поінформований реаліст.
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13.09.2024 13:10 Відповісти
Загалом з початку війни лісівники надали Збройним Силам понад 1100 одиниць транспорту", - повідомив Юрій Болоховець.
Джерело:

Люди читають і не розуміють - за чий рахунок.

По 36 автівок у місяць. Це тільки "Ліси України".
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13.09.2024 18:36 Відповісти
Державне підприємство не дорівнює державне фінансування. Ліси продують ліс, мають з цього гроші, державного фінансування майже немає вже декілька років.
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13.09.2024 13:02 Відповісти
ЯКІ нах. подарунки - ці пікапи куплені Зе владою втридорога, а потім типа подарені ЗСУ.
За все платить громадянин України зі своєї кишені.
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13.09.2024 13:09 Відповісти
Харить цей совок з перерізанням лєнточок і подарункам до дня чогось там. Це робиться тільки, щоб якась держ морда засвітилась в новинах. Кожен повинен робити те на чому спеціалізується і причому робити ефективно. Політики і бізнесмени можуть піаритись за власний кошт, а держ структурам такі заходи невластиві. Політична реклама за раунок платників податків.
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13.09.2024 22:07 Відповісти
30 машин на ловлю"ухилянтів"
На фронт - НІ, НЕ ВІРЮ
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14.09.2024 11:36 Відповісти
 
 