Напередодні Дня працівника лісу ДП "Ліси України" передало військовим три десятки пікапів. ВIДЕО

Напередодні Дня працівника лісу лісівники зробили подарунок військовим. Вони передали 13 підрозділам ЗСУ три десятки пікапів - Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok та інших моделей.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, передає Цензор.НЕТ.

Подарунки отримали 68-ма та 71-ша окремі єгерські бригади, НГУ "Хартія", 128-ма гірсько-штурмова бригада, 55-та артилерійська бригада "Запорізька Січ", 150-та механізована бригада, 129-та та 110-та окремі бригади територіальної оборони та інші підрозділи.

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Техніка надійшла з господарств Поліського, Центрального, Карпатського та Північного офісів ДП "Ліси України".

Як зазначається, всі машини доглянуті та в доброму технічному стані.

"У лісових господарствах ще зберігається гострий дефіцит транспорту. Потрібні автомобілі для патрулювання, гасіння пожеж, господарської діяльності. Але, закуповуючи нові машини, ми одразу плануємо передачу автомобілів ЗСУ. Загалом з початку війни лісівники надали Збройним Силам понад 1100 одиниць транспорту", — повідомив Юрій Болоховець.

У підрозділах, які отримали машини, служать мобілізовані працівники підприємства.

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"Намагаємося тримати з ними зв’язок, збирати їхні потреби та підтримувати, наскільки це можливо. Крім автомобілів, чи не кожного тижня від Спілки воїнів-лісівників направляємо дрони, засоби РЕБ та багато іншого. З початку війни сума безповоротної допомоги від лісівників перевищила 1,5 млрд грн", — зазначив Болоховець.

У ДП "Ліси України" допомагають Збройним Силам не лише технікою. Цього року підприємство безоплатно передало Збройним Силам деревини на майже 300 млн грн.

"Вже другий рік поспіль "Ліси України" демонструють рекордний рівень прибутку. Це результат прозорого та ефективного управління. Тож ми маємо можливість інвестувати у розвиток і разом із тим максимально підтримувати фронт", — підсумував Юрій Болоховець.

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