Мемориальный сквер для почетных захоронений погибших военных возведут возле Берковецкого кладбища в Киеве. ФОТО

В Киеве возле Берковецкого кладбища построят Мемориальный сквер для почетных захоронений погибших Защитников и Защитниц Украины. Он также будет включать места для колумбарных захоронений и установления мемориальных плит бойцам, тела которых не были найдены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сектор для захоронений и колумбария

"Соответствующее решение о разделе земельного участка для создания этого объекта приняли 15 мая во время пленарного заседания Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ритуальной службе специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" КГГА, мемориальный сквер планируют расположить на ул. Стеценко в Подольском районе, вплотную к территории Берковецкого кладбища. Общая площадь будущего мемориального комплекса составит около 2 га.

На предприятии отмечают, что для создания мемориала и мест для захоронений военных удалось высвободить часть территории, которая находилась на балансе.

Также читайте: Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище начнутся в мае 2025 года, - Минветеранов

Два мемориальных сооружения

Кроме сектора для захоронений и колумбария, мемориал будет предусматривать два постамента: "Механический колокол", который каждый час будет звучать в память о погибших, и "Казацкий крест" - символ украинского войска и рыцарства. Планируется также создать зеленую аллею, которая будет сочетать эти 2 мемориальные сооружения.

В дальнейшем начнется проектирование мемориального комплекса и необходимые технические работы. Кроме того, впоследствии разработают и более детальную визуализацию будущего объекта.

Также читайте: Минветеранов объявило тендер на строительство второй очереди Национального мемориала за 1,3 миллиарда





