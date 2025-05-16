Меморіальний сквер для почесних поховань загиблих військових створять біля Берковецького кладовища у Києві. ФОТО

У Києві біля Берковецького кладовища збудують Меморіальний сквер для почесних поховань загиблих Захисників та Захисниць України. Він також включатиме місця для колумбарних поховань і встановлення меморіальних плит бійцям, тіла яких не були знайдені.

Сектор для поховань та колумбарію

"Відповідне рішення щодо поділу земельної ділянки для створення цього об’єкта прийняли 15 травня під час пленарного засідання Київської міської ради", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" КМДА, меморіальний сквер планують розташувати на вул. Стеценка в Подільському районі, впритул до території Берковецького кладовища. Загальна площа майбутнього меморіального комплексу складатиме близько 2 га.

На підприємстві зазначають, що для створення меморіалу та місць для поховань військових вдалось вивільнити частину території, що перебувала на балансі.

Дві меморіальні споруди

Крім сектора для поховань та колумбарію, меморіал передбачатиме два постаменти: "Механічний дзвін", який щогодини звучатиме в пам’ять про загиблих, та "Козацький хрест" – символ українського війська та лицарства. Планується також створити зелену алею, що поєднуватиме ці 2 меморіальні споруди.

Надалі розпочнеться проєктування меморіального комплексу та необхідні технічні роботи. Крім того, згодом розроблять і більш детальну візуалізацію майбутнього об’єкта.

