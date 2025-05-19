Количество мест для обучения операторов дронов в учреждении профобразования Киева увеличат вдвое. ФОТОРЕПОРТАЖ
В 2025/2026 учебном году одно из столичных учреждений профессионального образования удвоит набор соискателей по профессии "Оператор дистанционно управляемых аппаратов" - специальности по региональному заказу будет учиться более 100 человек. Такое решение стало ответом на стремительный рост спроса на специалистов этой отрасли в условиях военного времени.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Беспилотники применяются в различных сферах
"Это профессия, которую создала война, но которая стремительно приобретает значение и в мирной жизни. Сегодня беспилотники активно применяют в агросекторе, они становятся важными в системах безопасности, в поисково-спасательных операциях, особенно в сложных местностях, разминировании территорий, экологическом мониторинге и даже пожаротушении. За прошлый год Украина изготовила более 2 миллионов дронов, запрос на специалистов по их управлению растет. Поэтому, увеличивая количество мест для поступающих, мы инвестируем в будущее", - отметил Валентин Мондриевский.
Первый выпуск специалистов - в 2026 году
Подготовка по этой профессии в Киеве стартовала в 2023 году в рамках инновационного образовательного проекта всеукраинского уровня, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины. Сейчас по этому направлению учатся 54 соискателя образования, первый выпуск ожидается в 2026 году.
Обновлена материально-техническая база
Для качественной подготовки специалистов обновлена материально-техническая база: провели капитальный ремонт 750 кв. м учебных помещений на сумму 10,5 млн грн, приобрели современное оборудование на 19,9 млн грн. Общий объем финансирования из городского бюджета составляет 30,4 млн грн.
До того ж дроноводів потрібно не багато, якщо їх не використовувати як піхоту, а розмістити за сотні кілометрів від фронту за допомогою ретрансляторів - рашисти це вже мають.