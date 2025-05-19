УКР
Кількість місць для навчання операторів дронів у закладі профосвіти Києва збільшать удвічі. ФОТОрепортаж

У 2025/2026 навчальному році один зі столичних закладів професійної освіти подвоїть набір здобувачів за професією "Оператор дистанційно керованих апаратів" – фаху за регіональним замовленням навчатиметься понад 100 осіб. Таке рішення стало відповіддю на стрімке зростання попиту на фахівців цієї галузі в умовах воєнного часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Безпілотники застосовуються в різних сферах

"Це професія, яку створила війна, але яка стрімко набуває значення і в мирному житті. Сьогодні безпілотники активно застосовують в агросекторі, вони стають важливими в системах безпеки, у пошуково-рятувальних операціях, особливо у складних місцевостях, розмінуванні територій, екологічному моніторингу і навіть пожежогасінні. За минулий рік Україна виготовила понад 2 мільйони дронів, запит на фахівців з їх керування зростає. Тому, збільшуючи кількість місць для вступників, ми інвестуємо в майбутнє", – зазначив Валентин Мондриївський.

Також читайте: Понад 9000 українців цього року отримали ваучери на навчання за новою професією. Більшість – старше 45 років

Перший випуск фахівців - у 2026 році

Підготовка за цією професією в Києві стартувала у 2023 році в межах інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. Наразі за цим напрямом навчаються 54 здобувачі освіти, перший випуск очікується у 2026 році.

Оновлено матеріально-технічну базу

Для якісної підготовки фахівців оновлено матеріально-технічну базу: провели капітальний ремонт 750 кв. м навчальних приміщень на суму 10,5 млн грн, придбали сучасне обладнання на 19,9 млн грн. Загальний обсяг фінансування з міського бюджету становить 30,4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські ветерани опановують геоінформаційні системи та машини механізованого розмінування, - Міноборони. ФОТО

У Києві збільшать кількість місць для навчання операторів дронів
Київ (20049) навчання (616) дрони (5334)
А профтехучилища по конструірованію дронів існують ?
19.05.2025 22:20 Відповісти
Ще адреси вкажіть.
19.05.2025 22:23 Відповісти
Так тут вже є вид будівлі зовні, і зсередини, подивіться на вікна.
19.05.2025 23:30 Відповісти
Так, а потім, коли по цьому закладу прилетить, оцей заступник Валентин що скаже?
19.05.2025 22:24 Відповісти
"Ворог завдав підступного удару по цивільній інфраструктурі міста Києва, деталі від КМВА згодом"
19.05.2025 22:44 Відповісти
FPV дрони глушаться РЕБ, краще б розробляли б дрони з ШІ.
До того ж дроноводів потрібно не багато, якщо їх не використовувати як піхоту, а розмістити за сотні кілометрів від фронту за допомогою ретрансляторів - рашисти це вже мають.
20.05.2025 00:31 Відповісти
Через багато років дрони можуть бути не такими важливими.
