Кількість місць для навчання операторів дронів у закладі профосвіти Києва збільшать удвічі. ФОТОрепортаж
У 2025/2026 навчальному році один зі столичних закладів професійної освіти подвоїть набір здобувачів за професією "Оператор дистанційно керованих апаратів" – фаху за регіональним замовленням навчатиметься понад 100 осіб. Таке рішення стало відповіддю на стрімке зростання попиту на фахівців цієї галузі в умовах воєнного часу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Безпілотники застосовуються в різних сферах
"Це професія, яку створила війна, але яка стрімко набуває значення і в мирному житті. Сьогодні безпілотники активно застосовують в агросекторі, вони стають важливими в системах безпеки, у пошуково-рятувальних операціях, особливо у складних місцевостях, розмінуванні територій, екологічному моніторингу і навіть пожежогасінні. За минулий рік Україна виготовила понад 2 мільйони дронів, запит на фахівців з їх керування зростає. Тому, збільшуючи кількість місць для вступників, ми інвестуємо в майбутнє", – зазначив Валентин Мондриївський.
Перший випуск фахівців - у 2026 році
Підготовка за цією професією в Києві стартувала у 2023 році в межах інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. Наразі за цим напрямом навчаються 54 здобувачі освіти, перший випуск очікується у 2026 році.
Оновлено матеріально-технічну базу
Для якісної підготовки фахівців оновлено матеріально-технічну базу: провели капітальний ремонт 750 кв. м навчальних приміщень на суму 10,5 млн грн, придбали сучасне обладнання на 19,9 млн грн. Загальний обсяг фінансування з міського бюджету становить 30,4 млн грн.
До того ж дроноводів потрібно не багато, якщо їх не використовувати як піхоту, а розмістити за сотні кілометрів від фронту за допомогою ретрансляторів - рашисти це вже мають.