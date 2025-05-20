Два человека погибли и четверо ранены из-за российских обстрелов на Сумщине. ФОТО (обновлено)

Во второй половине дня вторника, 20 мая, российские захватчики обстреляли Юнаковскую громаду Сумской области. В результате вражеского обстрела есть погибший.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, обстрел произошел около 15:30. Враг обстрелял домовладения мирных жителей.

Из-за российского обстрела погиб 33-летний гражданский мужчина.

Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Проводится досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Враг ударил ракетой по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия (обновлено)

Обновление

Сумская ОВА сообщила, что в течение дня 20 мая в результате российских обстрелов в области погибли два человека, еще четыре - ранены.

"В Юнаковской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 33-летний мужчина. Там же, предварительно, от удара управляемой авиабомбы, погибла 59-летняя женщина. По предварительной информации, ее сын получил контузию", - рассказали в ОВА.

Кроме того, в Эсманьской громаде беспилотник попал в дом: раненй 60-летний староста, он - в состоянии средней тяжести.

В Великописаревской громаде также из-за атаки бспилотника ранены двое мужчин (57 и 51 год).

В Белопольской громаде после ночной атаки врага повреждены с десяток домов, некоторые из них уже повторно.

В Шосткинской громаде после ракетного удара повреждены семь жилых домов и детский сад.

"Из Великописаревской громады продолжается эвакуация, но для тех, кто не соглашается уезжать, привозят гуманитарную помощь. Враг цинично использовал этот момент для удара по гражданским", - сообщили в ОВА.