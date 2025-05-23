"Украинские вертолеты" передали военным технику на 10 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
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22 мая состоялась передача крупной партии техники для фронта. Помощь на сумму почти 10 млн грн передала компания "Украинские вертолеты". Ее получили сразу семь частей ВСУ и один пограничный отряд Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Важность этой инициативы - в точности: военные подразделения самостоятельно сформировали запросы, исходя из потребностей своих боевых направлений.
В списке военных - все необходимое для боя
На этот раз передано 2 автомобиля, 10 квадроциклов, 50 квадрокоптеров, 2 ноутбука, 30 батарей питания, 6 генераторов, 6 устройств EcoFlow, интерактивный стол и зарядную станцию. Все - для повышения мобильности, автономности, координации и разведки.
Передача состоялась в присутствии представителей воинских частей, которым и была вручена техника.
"С первых дней полномасштабной войны мы поддерживаем Вооруженные силы: передали сотни дронов, тысячи бронежилетов и касок, десятки единиц транспорта. А сейчас одна из самых масштабных передач ВСУ. Кроме этого сегодня хотим передать еще и детские письма, которые вручили нам дети погибших Защитников. Одно из них - от мальчика Никиты. У него нет родителей, но есть вера в Украину. Его слова - это то, что вдохновляет нас действовать", - отметил Председатель Совета директоров компании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.
"Мы будем с вами всегда! Победа будет за нами!" - добавил он.
Из первых рук: что говорят военные
Сами военнослужащие подчеркивают: такая поддержка - не просто приятная, а критически важная. Особенно в условиях интенсивной боевой нагрузки.
"Машина - это расходник. Сегодня есть, а завтра уже нет. На войне транспорт играет большую роль, особенно на хардкорном направлении. Спасибо "Украинским вертолетам" за регулярную поддержку - это действительно помогает", - отметил младший сержант с Херсонского направления Александр Васильевич.
Бизнесы должны помогать фронту
По данным компании, с начала полномасштабного вторжения она уже передала помощи на более 276 млн грн. Из них 192 млн грн - на нужды ВСУ и 83 млн грн на гуманитарные нужды: поддержку семей сотрудников, погибших за Украину, ветеранов и детей-сирот.
И хотя это не первая подобная передача, в компании отмечают: помощь будет всегда. Потому что победа - это ответственность всех социально-ответственных компаний. А ответственность, которая измеряется не словами, а действиями.
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