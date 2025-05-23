"Українські вертольоти" передали військовим техніку на 10 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

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22 травня відбулася передача великої партії техніки для фронту. Допомогу на суму майже 10 млн грн передала компанія "Українські вертольоти". Її отримали одразу сім частин ЗСУ та один прикордонний загін України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Важливість цієї ініціативи — у точності: військові підрозділи самостійно сформували запити, виходячи з потреб своїх бойових напрямків.

У списку військових — усе необхідне для бою

Цього разу передано 2 автівки, 10 квадроциклів, 50 квадрокоптерів, 2 ноутбуки, 30 батарей живлення, 6 генераторів, 6 пристроїв EcoFlow, інтерактивний стіл і зарядну станцію. Усе — для підвищення мобільності, автономності, координації та розвідки.

Передача відбулася у присутності представників військових частин, яким і було вручено техніку.

"З перших днів повномасштабної війни ми підтримуємо Збройні сили: передали сотні дронів, тисячі бронежилетів і касок, десятки одиниць транспорту. А зараз одна з наймасштабніших передач ЗСУ. Окрім цього сьогодні хочемо передати ще й дитячі листи, які вручили нам діти загиблих Захисників. Один з них — від хлопчика Нікіти. У нього немає батьків, але є віра в Україну. Його слова — це те, що надихає нас діяти", — зазначив Голова Ради директорів компанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

"Ми будемо з вами завжди! Перемога буде за нами!" — додав він.

З перших рук: що кажуть військові

Самі військовослужбовці наголошують: така підтримка — не просто приємна, а критично важлива. Особливо в умовах інтенсивного бойового навантаження.

"Машина — це розхідник. Сьогодні є, а завтра вже нема. На війні транспорт грає велику роль, особливо на хардкорному напрямку. Дякуємо "Українським вертольотам" за регулярну підтримку — це справді допомагає", — зазначив молодший сержант із Херсонського напрямку Олександр Васильович.

Бізнеси повинні допомагати фронту

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення вона вже передала допомоги на понад 276 млн грн. З них 192 млн грн — на потреби ЗСУ та 83 млн грн на гуманітарні потреби: підтримку родин співробітників, які загинули за Україну, ветеранів та дітей-сиріт.

І хоча це не перша подібна передача, у компанії наголошують: допомога буде завжди. Бо перемога — це відповідальність усіх соціально-відповідальних компаній. А відповідальність, яка вимірюється не словами, а діями.



