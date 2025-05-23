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Новини Фото Допомога ЗСУ від компаній
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"Українські вертольоти" передали військовим техніку на 10 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Новини компаній

22 травня відбулася передача великої партії техніки для фронту. Допомогу на суму майже 10 млн грн передала компанія "Українські вертольоти". Її отримали одразу сім частин ЗСУ та один прикордонний загін України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Важливість цієї ініціативи — у точності: військові підрозділи самостійно сформували запити, виходячи з потреб своїх бойових напрямків.

"Українські вертольоти" передали військовим техніку

У списку військових — усе необхідне для бою

Цього разу передано 2 автівки, 10 квадроциклів, 50 квадрокоптерів, 2 ноутбуки, 30 батарей живлення, 6 генераторів, 6 пристроїв EcoFlow, інтерактивний стіл і зарядну станцію. Усе — для підвищення мобільності, автономності, координації та розвідки.

Передача відбулася у присутності представників військових частин, яким і було вручено техніку.

"З перших днів повномасштабної війни ми підтримуємо Збройні сили: передали сотні дронів, тисячі бронежилетів і касок, десятки одиниць транспорту. А зараз одна з наймасштабніших передач ЗСУ. Окрім цього сьогодні хочемо передати ще й дитячі листи, які вручили нам діти загиблих Захисників. Один з них — від хлопчика Нікіти. У нього немає батьків, але є віра в Україну. Його слова — це те, що надихає нас діяти", — зазначив Голова Ради директорів компанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

"Ми будемо з вами завжди! Перемога буде за нами!" — додав він.

"Українські вертольоти" передали військовим техніку

З перших рук: що кажуть військові

Самі військовослужбовці наголошують: така підтримка — не просто приємна, а критично важлива. Особливо в умовах інтенсивного бойового навантаження.

"Машина — це розхідник. Сьогодні є, а завтра вже нема. На війні транспорт грає велику роль, особливо на хардкорному напрямку. Дякуємо "Українським вертольотам" за регулярну підтримку — це справді допомагає", — зазначив молодший сержант із Херсонського напрямку Олександр Васильович.

Бізнеси повинні допомагати фронту

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення вона вже передала допомоги на понад 276 млн грн. З них 192 млн грн — на потреби ЗСУ та 83 млн грн на гуманітарні потреби: підтримку родин співробітників, які загинули за Україну, ветеранів та дітей-сиріт.

І хоча це не перша подібна передача, у компанії наголошують: допомога буде завжди. Бо перемога — це відповідальність усіх соціально-відповідальних компаній. А відповідальність, яка вимірюється не словами, а діями.

"Українські вертольоти" передали військовим техніку

Автор: 

компанія (120) допомога (8427) техніка (1846)


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А де "українські вертольоти"? Вони вже не потрібні? Головний редуктор, чи "автомат перекосу",на ремонт - теж потрібна штука...
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23.05.2025 15:10 Відповісти
А если совместить - редуктор с перекосом?
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23.05.2025 17:55 Відповісти
Сумно що компанія "Українські вертольоти" передає війську не вертольоти а якісь мавіки. Мабуть найближчим часом подібним займуться і інші поважні підрприємства: завод імені Малишева, Південмаш...
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23.05.2025 15:21 Відповісти
Ви на якому з цих заводів працюєте?
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23.05.2025 16:25 Відповісти
Гелікоптери "мудрий нарід" поміняв на клоунів в 2019.
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23.05.2025 15:21 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, скільки гелікоптерів передали у військо до 2019?
Дякую.
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23.05.2025 15:35 Відповісти
Що за "вертольоти"? "Гвинтокрили" же ж. "Гелікоптери" на крайній випадок.
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23.05.2025 15:23 Відповісти
 
 