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Новости Фото Коррупция в Киевзеленбуде
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Дело об "откатах" руководителей "Киевзеленбуда": о подозрении сообщено еще двум лицам. ФОТО

В деле об "откатах" руководителям КО "Киевзеленбуд" сообщено о подозрениях руководителю одного из районных коммунальных предприятий города Киева и подрядчику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в зависимости от содеянного им инкриминируется получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц и в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 УК Украины).

откаты в Киевзеленбуде

"По материалам следствия, руководитель коммунального предприятия выступал представителем одного из подрядчиков в отношениях с руководством КО "Киевзеленбуд" и обеспечивал победу именно этого предпринимателя в ряде закупок. Также он должен был быть посредником в передаче более 1 млн грн руководству КО "Киевзеленбуд", - говорится в сообщении.

Кроме того, разоблачен еще один подрядчик, который согласился передавать деньги коммунальщикам за успешное участие в тендерах.

Напомним, ранее в уголовном производстве по факту создания руководителями коммунального объединения преступной организации с целью систематического получения 15% "откатов" от подрядчиков о подозрении было сообщено 7 лицам.

Среди подозреваемых руководитель КО "Киевзеленбудого из управлений КО "Киевзеленбуд" и руководители четырех предприятий-подрядчиков, которые согласились платить "откаты", заключив договоры на проведение работ.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры к установлению других членов преступной организации и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Автор: 

взятка (6180) тендер (668) Киевзеленбуд (13) подозрение (501) Офис Генпрокурора (2491)


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вітальку з командою молодих меенеджерів пропоную висунути ще на один строк,бо не всі мости впали,метро обсипалося,і ціле море каштанів не висаджено!!!чесна,провірена,надійна,достійна робота на результат!!!
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03.06.2025 09:49 Ответить
Впомнил скандал с дорогими итальянскими каштанами которые оказались местными..
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03.06.2025 10:01 Ответить
вітіліка вже давно пора номенувати на премію ,,Зашквар століття,,,
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03.06.2025 10:49 Ответить
Нічого страшного. Замість цих корупціонерів, на посади прийдуть нові, чесні і порядні люди. Яких з часом затримають за 2 млн. відкату. Але, знову ж таки, замість них прийдуть ще більш чесні і порядні............3млн. відкату.
Оце саме сумне. Подивишся на чиновника - корупційна мразота. Але замість нього на посаду, з часом приходить ще більше гнида. Невже ніколи не перерветься цей шлях в прірву?
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03.06.2025 09:56 Ответить
Немає реальної кримінальної відповідальності з конфіскацією. Саме з цього потрібно починати, все інше - лірика.
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03.06.2025 10:20 Ответить
Портновські, у мантіях і без них, мають усьо ж парішать, за копієчку для онуків, «па чеснаму» !!!
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03.06.2025 10:03 Ответить
в случаи чего эти доблестные работники могут записаться в ЗСУ! и дальше озеленять !
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03.06.2025 10:22 Ответить
 
 