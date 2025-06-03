Дело об "откатах" руководителей "Киевзеленбуда": о подозрении сообщено еще двум лицам. ФОТО

В деле об "откатах" руководителям КО "Киевзеленбуд" сообщено о подозрениях руководителю одного из районных коммунальных предприятий города Киева и подрядчику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в зависимости от содеянного им инкриминируется получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц и в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 УК Украины).

"По материалам следствия, руководитель коммунального предприятия выступал представителем одного из подрядчиков в отношениях с руководством КО "Киевзеленбуд" и обеспечивал победу именно этого предпринимателя в ряде закупок. Также он должен был быть посредником в передаче более 1 млн грн руководству КО "Киевзеленбуд", - говорится в сообщении.

Кроме того, разоблачен еще один подрядчик, который согласился передавать деньги коммунальщикам за успешное участие в тендерах.

Напомним, ранее в уголовном производстве по факту создания руководителями коммунального объединения преступной организации с целью систематического получения 15% "откатов" от подрядчиков о подозрении было сообщено 7 лицам.

Среди подозреваемых руководитель КО "Киевзеленбудого из управлений КО "Киевзеленбуд" и руководители четырех предприятий-подрядчиков, которые согласились платить "откаты", заключив договоры на проведение работ.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры к установлению других членов преступной организации и лиц, причастных к противоправной деятельности.